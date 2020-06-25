«Вы снова победили, спасибо вам!» Дмитрий Махонин поздравил с вручением юбилейной медали 90-летнюю труженицу тыла, выздоровевшую от COVID-19
Врио губернатора Дмитрий Махонин навестил 90-летнюю труженицу тыла Алевтину Алексеевну Улитик. Глава региона поздравил ее с вручением президентской юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также с тем, что она в свои почтенные годы показала пример стойкости - справилась с коронавирусной инфекцией.
13-летний токарь с косичками
В ее жизни уже была одна большая Победа. Когда в нашу страну пришла война, Алевтина Алексеевна Улитик училась в школе в Нытве. Но наравне с взрослыми она помогала фронту - в каникулы работала сначала в совхозе, потом - токарем на заводе.
О своем военном детстве ветеран рассказала врио губернатора Дмитрию Махонину.
- В первые два военных года во время летних каникул, с июня по октябрь, мы пропалывали поля, собирали урожай в совхозе, - вспоминала она. - А в 1943 году я в свои 13 лет пошла работать токарем на металлургический завод в Нытве, обтачивала матрицы для выпуска военной продукции. Мне пришлось подставить ящик под ноги, чтобы дотянуться до станка. Первые дни у меня дело не ладилось, но потом стало все получаться. Наш мастер в шутку называл меня Ершик - у меня тогда были смешные косички и челочка.
Работать девочке приходилось по 6 часов в три смены.
- Детство было нелегкое, полуголодное, - рассказала Алевтина Алексеевна. - Но мы чувствовали себя героями, понимали, что помогаем фронту и приближаем Победу.
«Вы показали, что никогда не надо сдаваться»
В этом году Алевтине Алексеевне пришлось выдержать еще одно нелегкое испытание. В конце марта она отпраздновала 90-летие, а 7 мая, накануне Дня Победы, ветерана положили в Пермскую краевую клиническую больницу. Сначала у нее определили пневмонию средней степени тяжести. А потом врачи сообщили диагноз: COVID-19.
Бороться с болезнью ей пришлось больше месяца. За восстановлением здоровья Алевтины Улитик в период положенной после выписки самоизоляции следила ее дочь-медик.
- Тяжело мне было, высокая температура, кашель, одышка, обоняние пропало, но выходили меня, справилась, - рассказала труженица тыла. - Сейчас с дочкой уже на улицу подышать свежим воздухом выходим.
Врио губернатора Дмитрий Махонин пожелал ветерану крепкого здоровья и долголетия.
- Самое главное, что Вы справились с этой опасной инфекцией и снова победили, - отметил Дмитрий Махонин. - Своим примером Вы показали, что никогда нельзя сдаваться, всегда нужно бороться. - Несмотря на трудности, которые выпали на Ваше детство, Вы сумели сохранить не только здоровье, но и жизненный оптимизм.
ЯЗЫКОМ ЦИФР
По информации регионального Министерства здравоохранения, с начала распространения коронавируса было инфицировано 663 жителя Прикамья старше 65 лет. Это 20 процентов всех заболевших COVID-19 в регионе. Из них оправились 292 пациента, 303 человек продолжают лечение.
- Радует тот факт, что среди выздоровевших много лиц старше 80 и 90 лет, - отметили в краевом Минздраве. - С конца апреля, то есть за полтора месяца, из медучреждений выписано 74 человек старше 80 лет. При этом 6 из них - старше 90 лет.
Как сообщили в Министерстве социального развития Пермского края, на сегодняшний день в регионе вручили более 13 тысяч юбилейных медалей, посвященных 75-летию Победы. Среди награжденных - 680 участников Великой Отечественной войны, 12 672 тружеников тыла и 143 жителя блокадного Ленинграда. Помимо медалей, в Пермском крае в год 75-летия Великой Победы также вручается региональный памятный знак, предназначенный жителям старше 75 лет. Всего его получат около 150 тысяч прикамцев.
ИСТОЧНИК KP.RU