«Эта беда объединила нас». Пермские школьники собирают деньги на лекарство для своей одноклассницы

- Мы сейчас сидим по домам и, объединившись вокруг этой беды, чувствуем себя, как единое целое, - говорит Мария Сергеевна, учитель русского языка и литературы пермской школы № 65. – И это единство, пожалуй, и есть самое дорогое в этом концерте.

Об опасной болезни первоклассницы Сони Царь одноклассники, учителя и те, кто учится в школе № 65 в Закамске, узнали весной, когда уже началась самоизоляция.

Талантливая восьмилетняя девочка заканчивает первый класс. А еще она усиленно занимается английским языком, танцами и играет на саксофоне.

Девочка танцует и играет на саксофоне. Фото: предоставлено фондом «Дедморозим»

- Хотя мало кто знает, что живет Соня со смертельно опасной болезнью — муковисцидозом, а танцы и игра на духовых инструментах — это дополнительные способы справляться с бедой, - объясняют в фонде «Дедморозим», специалисты которого помогают семье справиться с опасной болезнью. - Сейчас лекарства, которые спасают жизнь ребенка, перестали выдаваться за счет бюджета, и жизнь Сони оказалась под угрозой. Без сильнодействующего антибиотика «Колистин» и постоянных ингаляций легкие девочки разрушатся. Возможности заменить «Колистин» на другой антибиотик тоже нет — лабораторные исследования показали, что синегнойная палочка, которая попала в легкие Сони, устойчива к другим препаратам.

Как только ребята узнали о болезни Сони, начали распространять в соцсетях посты о сборе средств на покупку лекарства. Причем, делали это не только школьники, но и родители, учителя и даже директор школы. Быстро удалось собрать половину необходимой суммы. А потом начались каникулы, и сбор средств приостановился.

Сама Соня тоже выступит в концерте. Фото: предоставлено фондом «Дедморозим»

- В школе у нас работает летний дистанционный лагерь, - говорят педагоги. – В конце смены мы предложили детям провести благотворительный концерт в поддержку Сони. Ребята обрадовались и активно начали готовиться к нему. Зрителей ждут танцы, пение, игра на музыкальных инструментах: балалайке, фортепьяно и профессиональные цирковые номера в исполнении ребят. В концерте примет участие и сама Соня. Она сыграет три небольших произведения.

Школьный концерт в поддержку Сони Царь состоится 26 июня в 12.00 на платформе Zoom. Ребята приглашают всех желающих присоединиться к нему в качестве зрителей и слушателей!

Ссылка для подключения к концерту: https://us04web.zoom.us/j/8396570414?pwd=VkFVdUo4Y3kyMmlDT1V0L2Zod2J0UT09

Идентификатор конференции: 839 657 0414 Пароль: 682563

Если вы расскажете о концерте своим друзьям, то поможете освободить легкие Сони от болезни. А поделиться комфортной суммой в поддержку девочки можно на сайте «Дедморозим».