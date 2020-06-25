Коронавирус в Перми, последние новости на 25 июня 2020 года: коэффициент распространения болезни в регионе не снижается

Общее количество инфицированных COVID-19 в Пермском крае по данным на утро 25 июня 2020 года составляет 3355 человек. За предыдущие сутки в регионе прибавилось 89 новых заболевших: 34 человека проходят лечение в больницах, 55 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из 89 новых инфицированных – 20 мужчин, 60 женщин, 9 детей (5 мальчиков и 4 девочки), - сообщили в Роспотребнадзоре. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 39 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

Коэффициент распространения коронавируса в Прикамье, по данным на этот момент, составляет 1,08, как и сутки назад.. Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений – для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

"Не надо прятаться от вируса в коконе!", - пермский эпидемиолог о текущей ситуации 00:00 00:00

Учитывая ситуацию с COVID-19, в регионе дополнительно были развернуты 120 койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

- На 28 апреля в Пермском крае, исходя рекомендаций Минздрава РФ, было развернуто 1827 коек, - пояснили в краевом минздраве. - На 23 июня в перепрофилированных медучреждениях Прикамья было занято 1877 коек, из них 51 с аппаратами (31 пациент c коронавирусом, 20 с пневмонией). Лечение проходят 854 пациента с подтвержденным COVID-19, 262 – с подозрением на него и 761 – с пневмонией.

22 июня в Пермском краевом клиническом госпитале для ветеранов войн было подготовлено еще 120 койко-мест для лечения пациентов с COVID-19. А на прошлой неделе, напомним, 45 резервных коек было развернуто в Соликамске.

В настоящее время по официальным цифрам минздрава из 2647 перепрофилированных коек – более 500 с подготовленными для оказания помощи пациентам аппаратами ИВЛ и 1414 – с кислородом.

В Перми в 12 медучреждениях работают отделения для оказания медицинской помощи больным с COVID-19, остальные девять - в крупных населенных пунктах края: Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Александровске, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе.

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