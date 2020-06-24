В Прикамье на поддержку дольщиков 36 долгостроев направят 725 миллионов рублей

Фонд защиты прав дольщиков и администрация Пермского края подписали соглашение, речь в нем идет о софинансировании восстановления прав 2724 пострадавших граждан 36 проблемных объектов.

До его подписания в Прикамье уже приступили к обследованию ряда долгостроев. В частности, фонд и краевые власти уже начали совместную работу по трем ЖСК: в доме на улице Толмачева, 13, в 12 домах Первого Пермского микрорайона, и в трех домах на Екатерининской, 175.

Как сообщил глава региона Дмитрий Махонин, в этом году регион увеличил финансирование мероприятий по восстановления прав дольщиков с 453 до 725 миллионов рублей. Ранее правительство региона направило ходатайство в адрес федерального Фонда защиты прав дольщиков с перечнем проблемных объектов. Глава Пермского края Дмитрий Махонин попросил дополнительной поддержки Фонда.

- В крае проведена большая работа, но не завершено еще много объектов, поэтому принимать меры необходимо как можно скорее, - отметил Дмитрий Махонин.

Глава Прикамья попросил руководство Фонда по возможности ускорить принятие решений по долгостроям, в отношении которых были направлены ходатайства в это ведомство.

- На этом не останавливаемся, мы продолжим решать проблемы остальных обманутых дольщиков, в следующем году тоже запланируем на это средства в бюджете, – подчеркнул глава региона.

В регионе работа ведется и по тем долгостроям, застройщики которых не были признаны банкротами. В частности, Минстрой совместно с ПАИЖК, ИГСН и Управлением госэкспертизы разрабатывают механизмы достройки проблемных объектов с помощью заемных средств. В качестве рассматривается вариант, при котором займы застройщикам будет выдавать ПАИЖК. При этом застройщики должны иметь имущество для залога.

До сентября планируется принять соответствующие поправки в региональное законодательство.

Инфографика краевого правительства

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Федеральный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в конце 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Его работа направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов.