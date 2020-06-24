Медкомиссия на водительские права в Перми в условиях коронавируса: где пройти, сколько стоит

Срок вашего водительского удостоверения подходит к концу и пора его менять? Все знают: для получения или продления прав нужно сначала пройти медкомиссию. Где и как это можно сделать в Перми в условиях ограничений из-за коронавируса?

«Цены не изменились»

Вообще-то еще в феврале был издан президентский указ о том, что до 15 июля можно будет ездить по просроченным правам, срок действия которых истек после 1 февраля.

Но, во-первых, середина июля все ближе. Во-вторых, пока не ясно, не расширится ли количество необходимых для прохождения медкомиссии анализов? Как известно, после известного ажиотажа в прошлом году это новшество отложили до 1 июля.

Вот пермские автолюбители и спрашивают друг друга, как им поскорей пройти медкомиссию по существующим правилам?

В краевом оперативном штабе сообщили, что деятельность медкомиссий на водительские права возобновлена по предварительной записи, что получить медицинскую справку можно без проблем и что прошлогодние цены не изменились.

Мы решили узнать, так ли это.

Перед получением медсправки установленного образца придется получить другие справки и заполнить договоры на оказание платных услуг.Фото: Андрей МАТЛИН

«Записи пока нет, звоните в июле»

Пока, по крайней мере до 1 июля, список врачей, которых нужно пройти, остается прежним:

- нарколог;

- психотерапевт;

- окулист;

- терапевт.

На сайте краевого наркологического диспансера, что на улице Монастырская, 95Б, сказано, что пройти медкомиссию можно по принципу «единого окна», как было и год назад. Тогда можно было посетить всех четырех специалистов в этом диспансере, заплатив 230 рублей за справку нарколога, 200 – за вердикт психиатра, 460 рублей за услуги офтальмолога и терапевта. И в тоге получить заветную справку нового образца (между прочим: фотографии для нее теперь не потребуют).

Цены за эти услуги и впрямь не изменились. Но сейчас на портале диспансера - напоминание: на медкомиссию нужно предварительно записаться. Предлагаются три варианта:

- по телефону (342) 263-11-36; - на региональном портале медицинских услуг https://k-vrachu.ru; - по телефону (342) 233-07-34.

Зрения у вас проверят обязательно.Фото: Анастасия ОСИПОВА

Испытано на себе

Пробуем все три варианта. Через интернет записаться не удается – нет записи. Телефон диспансера - это который последний в списке - хронически молчит. По номеру единой службы регистрации 236-11-36 отвечают: «Записи в диспансер на медкомиссию пока нет». Девушка не может объяснить – ее нет в принципе или кончились свободные талончики. «Попробуйте позвонить в июле», - предлагает она.

Бывалые люди посоветовали: в наркологическом диспансере на медкомиссию можно попасть в порядке живой очереди. Только, мол, подходить лучше в обед, когда она рассосется.

Так и поступаем. В половине второго походим к зданию на Монастырской 95Б. Перед входом толпятся на улице человек пятнадцать. Внутрь никого не пускают. У дверей - строгий охранник: «На медкомиссию? Тогда в очередь!» Проходит полчаса. Из-за дверей выглядывает медсестра в маске. «Очередь на медкомиссию стоит! - объявляет она. – Проходят только те, кто по записи. Есть такие?». Таковых не обнаруживается. Девушка повторяет вопрос громче. Тогда от очереди отделяются две женщины и, о чем-то переговорив с медсестрой, проходят внутрь. Через полчаса история повторяется. В здание попадают еще трое счастливчиков. В три часа та же девушка объявляет: «Очередь на медкомиссию расходится! У окулиста и терапевта скопилось слишком много народа, а они работают только до четырех».

Возмущенным людям на вопрос, что им теперь делать, медсестра объясняет: «Вы можете получить справку у нарколога и с ней идти в частные клиники». Тогда вся очередь изъявляет желание попасть к наркологу. Людей по одному начинают пускать внутрь. На входе им измеряют температуру, затем предлагают заполнить пару анкет на обработку персональных данных, потом оплатить 230 рублей. И у столика администратора на входе, и у кассы, и возле кабинета нарколога выстраиваются очереди.

От нарколога к психотерапевту

Побывав в кабинете нарколога, люди один за другим отправляются в психиатрический диспансер на улице Петропавловской, 74 – за справкой психотерапевта. Там происходит все гораздо быстрей, и очереди не скапливаются, да и помещения заметно просторнее. Заплатил 200 рублей, побеседовал с психотерапевтом – и еще один необходимый документ на руках. На все про все у меня уходит минут пятнадцать.

Обращаю внимание: выйдя из кабинета психотерапевта, люди начинают звонить по частным клиникам, расположенным поблизости. Я тоже начинаю обзвон. Выясняется, что в таких клиниках принимают без записи, и работают они, как правило, до 20.00. Цены в них с прошлого года, действительно, не изменились.

Выбираю одну из таких клиник, где обещают выдать справку установленного образца за 470 рублей, если я представлю документы от нарколога и психиатра. Прихожу. Никаких очередей там нет. Вся процедура проверки зрения и собеседования с терапевтом занимает минут десять. И я становлюсь владельцем заветной бумаги с водяными знаками.

Теперь ее нужно представить в ГИБДД или МФЦ для продления прав, и там тоже заплатить госпошлину. Но это уже другая история.

Считаем: на получение медицинской справки на водительское удостоверения я потратил 230 рублей за вердикт нарколога, 200 рублей за заключение психотерапевта, 470 рублей за осмотр окулиста и терапевта. Итого: 900 рублей. Плюс - половину дня времени, большую часть из которого заняли стояние в очереди в наркологическом диспансере и перемещения между медучреждениями.

Где можно пройти водительскую комиссию?

Обращаться можно и в государственные лечебные учреждения, и в частные клиники. Вот некоторые из них. В любом случае, за прохождение комиссии придется заплатить.

Профессорская клиника, ул. Дружбы, 15а, тел. 206-07-67, пн-пт, с 8:00 до 20:00, 480 руб.Медицинский центр Клиника «Надежда», ул. Крисанова, 5,тел. 239-08-08, пн-пт с 8.00 до 20.00. Стоимость 470 руб.

МедКонсультант, ул. Голева, 9а, тел. 259 40-19, пн-пт, с 8.00 до 20.00. Стоимость узнать по телефону.

Лечебно-диагностический центр «Лабдиагностика», ул. 9 Мая, 18а. тел.: 204-07-08, пн-пт, с 7.30 до 20.00. Стоимость 550 руб.

«Качество жизни», ул. Крисанова, 10, тел. 255 41-37, пн-пт, с 8.00 до 17.00, сб с 8.00 до 20.00. Стоимость 450 руб.

«Юнона», Комсомольский пр., 34Б, тел. 233 55-54, пн-пт, с 8.30 до 19.00. Стоимость 1000 руб.