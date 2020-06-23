Классические виды вложения денег в недвижимость сегодня теряют актуальность. Еще несколько лет назад можно было заработать, купив квартиру в новостройке на стадии котлована и перепродав ее в среднем с 30-процентной наценкой. Сейчас же за полтора-два года, которые длится строительство дома, квартира может подорожать максимум на 10-15%.

Руководитель департамента продаж компании «Талан» Олеся Кукевич рассказала, почему этот способ заработать на недвижимости больше не актуален, и о том, какие надежные и выгодные инвестиционные продукты предлагает сегодня застройщик.

После введения эскроу – счетов ситуация для частных инвесторов изменилась

Руководитель департамента продаж компании «Талан» Олеся Кукевич - о том, как пермякам заработать на операциях с недвижимостью в новых реалиях 00:00 00:00

- Олеся, так почему же сегодня так «просела» доходность по недвижимости и высокая маржинальность для частного инвестора, скажем, при покупке квартиры еще на стадии котлована ушла в прошлое?

- Основная причина этого – введение в стране механизма эскроу. Деньги от покупателей квартир больше не поступают напрямую застройщику, а хранятся на эскроу-счетах в банке вплоть до момента сдачи дома в эксплуатацию. Стадия котлована – самая капиталоемкая и дорогая, в этот момент застройщику нужно больше всего денег. До введения механизма эскроу девелопер был вынужден на этой стадии продавать квартиры максимально дешево, чтобы привлечь как можно больше средств. В дальнейшем, по мере возведения дома, цены выравнивались. Сейчас же всю необходимую сумму дает банк, и продавать квартиры на старте по очень низкой цене девелоперу не выгодно.

- Но ведь это не означает, что заработать на недвижимости у частного инвестора больше не получится вовсе?

- Конечно! Ведь заработать на недвижимости можно и сегодня, причем в новых реалиях способы вложить деньги в жилье стали более разнообразными и надежными. Рассмотрим их подробно на примере инвестиционных продуктов компании «Талан». «Талан» стал второй строительной компанией в России, перешедшей на работу с эскроу-счетами. Старт был дан на проекте «Счастье» в Перми. Там же были опробованы новые инвестиционные продукты, которые приносили бы инвесторам доход в новых условиях.

Теперь, чтобы запустить очередной жилой комплекс, мы не можем использовать средства от продажи квартир в нем, а потому привлекаем деньги банка в виде проектного финансирования. Однако банк не даст кредит, если проект покажется ему сомнительным или рискованным. Он проанализируют модель будущего ЖК по всем параметрам и применит к ней специально разработанные стресс-тесты. И если после этого девелопер получит кредит, для покупателей квартир и инвесторов это главный показатель того, что проект максимально безопасен. Банк в данном случае выступает основным инвестором и больше всех заинтересован в том, чтобы сохранить свои деньги и заработать.

- Какие продукты сегодня предлагает «Талан» своим инвесторам?

- Их несколько. Начнем с продукта «Инвестирование в квартиру». Этот продукт предусматривает гарантированный доход до 7% годовых, порог входа – стоимость самой квартиры. Срок инвестирования – от заключения договора и до окончания строительства объекта. Инвестиции в квартиру – сумма инвестиции эквивалентна сумме выбранного объекта недвижимости – квартиры или коммерческого помещения. Квартира (или иной объект ДДУ) - выступает обеспечением возвратности инвестиций. Если инвестор захочет, в конце периода инвестирования, он может оставить себе данное обеспечение, дополнительно заработав 7% годовых. Недвижимость постоянно растет в цене, поэтому вдобавок к доходности 7% можно заработать и на продаже подорожавшей за время строительства квартиры – в среднем около 10%.

- А есть инвестиционные продукты, которые можно сравнить с банковским вкладом, но при этом имеющие даже большую доходность?

- Да, это продукт «Инвестиции в жилой комплекс» . Этот инвестиционный продукт можно сравнить с банковским вкладом, но с большей доходностью – до 11% годовых. Порог входа здесь 300 тыс. рублей. Максимальная сумма инвестирования не ограничена. Прибыль инвестора обеспечена нашим будущим денежным потоком – теми средствами, которые мы получим с эскроу-счетов после того, как проект будет введен в эксплуатацию. Доход наших инвесторов защищен лимитами: мы привлекаем их деньги в конкретный проект только в размере собственного участия в нем; мы даже собственную прибыль не закладываем в план – даже если прибыльность проекта окажется ниже ожидаемой, проценты нашим инвесторам мы выплатить обязаны в любом случае.

- А продукты с еще большей доходностью, представлены ли они?

- Да, и такой продукт есть – «Инвестирование в компанию». Инвестирование в компанию по договору процентного займа – это менее консервативный продукт с высокой доходностью до 13% годовых. Порог входа так же 300 000 рублей, срок инвестирования – до 1 июля 2022 года. Этот продукт во многом появился благодаря обратной связи от наших постоянных инвесторов. Они высказали пожелание, чтобы «Талан» подумал о создании продукта с высокой ставкой, так как они и так доверяют нам и готовы вкладывать свои деньги в компанию без обеспечения. Кстати, некоторые комбинируют этот вид инвестиций с более консервативными продуктами.

- Чем выше доходность, тем выше и риски, логично возникает вопрос о надежности…

- По сути, это то же инвестирование по договору займа, только инвестор в данном случае работает не с девелопером, а с нашей «дочкой» ООО «ТАЛАН ФИНАНС». Нас контролирует Центробанк, а также мы каждый год обновляем свой рейтинг надежности: в феврале этого, 2020 года, эксперты подтвердили нам рейтинг BB (риски есть, но доступны альтернативные ресурсы, позволяющие выполнить финансовые обязательства - прим. Ред.), и для нас это победа – это означает, что финансовое положение нашей компании стабильно, а значит, наши инвесторы могут быть уверены в безопасности своих вложений.

Продукт «Инвестирование в квартиру». Этот продукт предусматривает гарантированный доход до 7% годовых. Фото предоставлено пресс-службой компании «Талан»

- Почему инвестиции выгодны и «Талану», и его клиентам?

- За последние шесть месяцев компания «Талан» привлекла частных инвестиций на сумму 230 млн рублей из лимита в 400 млн. Это доказательство того, что компании доверяют. «Талан» пока не планирует понижать ставки по своим продуктам. Поэтому сейчас – самое время для инвестиций в «Талан»: это возможность получить доход, который не зависит от колебания цен на рынке и не требует практически никаких усилий со стороны инвестора.

В свою очередь, девелопер не скрывает, что и ему работать с частными инвесторами зачастую выгоднее, чем с банками. Да, если речь идет о строительстве ЖК, банк дает девелоперу кредит под относительно низкий процент – 2-3% годовых. Но если, например, «Талану» нужны средства на покупку участка земли под застройку, переплата по кредиту будет на уровне 16-17% годовых, а банк еще и попросит землю в залог. В этих случаях девелоперу комфортнее привлекать деньги инвесторов: процент выплат им ниже, чем банку, а средства при этом защищены будущим денежным потоком компании. При таком раскладе в плюсе оказываются все – и девелопер, и его инвесторы.

У вас остались вопросы, касающиеся инвестиционных продуктов «Талана»?

Задавайте их нашим специалистам.

За подробной информацией обратитесь по телефону: +7 (3422) 299-99-33.

*Не является публичной офертой, не является предложением заключить сделку, носит исключительно информационный характер.