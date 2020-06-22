В Перми в рамках нацпроекта отремонтируют 14 улиц

Режим самоизоляции позволил дорожным работникам выйти на улицы Перми раньше обычного. Глава Перми Дмитрий Самойлов лично проверяет ход выполнения работ, регулярно совершает инспекционные выезды на объекты дорожного строительства. Начало ремонтов раньше поставленных сроков позволило достичь высоких результатов - уже в середине мая первый объект по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершен. Ремонт на многих других сейчас близится к завершению. Уже выполнен значительный объем работ на улицах Краснова, Петропавловской, Окулова, Новогайвинской и других.

Всего в рамках нацпроекта в разных районах Перми отремонтируют 14 объектов, на эти цели из федерального и краевого бюджетов городу выделено 600,9 миллиона рублей.

В Перми продолжаются и другие масштабные дорожные стройки - реконструкция улицы Революции, капитальный ремонт улицы Краснополянской, улицы Крупской. По словам Дмитрия Самойлова, несмотря на сложные экономические условия, все объекты ведутся в графике. Город является серьезным заказчиком, оплачивающим строительным организациям выполненные работы. Тем самым муниципалитет серьезно поддерживает экономику строительной отрасли.

Свердловский район

На улице Краснова, на участке от улицы Сибирской до улицы Пушкина, полностью отфрезеровали проезжую часть и уложили новый слой асфальтобетона, вдоль дороги установили бордюрные камни, на улице сделали новое освещение. Наполовину выполнили ремонт тротуара.

Обновление этой улицы приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, оно выполняется в рамках федерального проекта «Улица Победы». Этот проект предполагает приведение в нормативное состояние улиц, названия которых связаны с людьми и событиями тех времен.

Индустриальный район

Подходит к концу благоустройство улицы Экскаваторной - ее отремонтируют на участке от улицы Архитектора Свиязева до улицы 1-й Андроновской. На просторном тротуаре - шириной 2 метра и общей площадью более 1800 квадратных метров - уложили новый асфальт, установили бортовые камни. На прилегающих газонах внесли хороший почвогрунт, осталось посеять газонную траву. Затем наступит следующий этап: на Экскаваторной отфрезеруют проезжую часть, заездные карманы, съезды, везде положат новый асфальтобетон и нанесут дорожную разметку.

Ленинский район

Работы на всех объектах в Ленинском районе также ведутся с опережением графика: на улице Петропавловской от улицы Попова до улицы Крисанова, на улице Окулова от улицы Попова до улицы Крисанова, а также на участке от улицы Попова до улицы Крисанова на улице Монастырской.

Здесь уже провели больше половины запланированных работ по ремонту проезжей части, отремонтировали более 70 процентов площадей тротуаров, установили бортовые камни. Подрядчики приступили к ремонту колодцев на дорогах, парковочных карманов.

Орджоникидзевский район

Здесь с опережением сроков ремонтируют улицу Новогайвинскую - от дома №97 до границы с Мотовилихинским районом. Подрядчики уже уложили нижний выравнивающий слой асфальта, идет установка бордюрного камня, началось обустройство тротуара.

На качестве не отразится

По планам все эти объекты в районах города должны были сдать в октябре этого года. Но очевидно, что их сдадут досрочно - как это случилось на внутриквартальном проезде на улице Героев Хасана. Его отремонтировали, также в рамках нацпроекта, раньше намеченного - в мае этого года.

На качестве ремонтных работ опережение графика никак не отразиться: по условиям контракта, если будут обнаружены дефекты и недостатки, то в рамках гарантийного срока подрядчик должен будет устранить их за свой счет.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года (национальный проект - с 2019 года). В этом году по нацпроекту отремонтируют 14 объектов, для этого из федерального и краевого бюджетов выделили 600,9 миллиона рублей. Площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи квадратных метров, всего в городе будет обновлен 1 миллион квадратных метров покрытия. Цель проекта - довести долю дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65,7 процента до 85 процентов к 2024 году.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Революционные преобразования на улице Революции

Часть трамвайных путей уже уложена

Работы на перекрестке улиц Революции и Сибирской завершатся до 10 июля - здесь уже укладывают трамвайные узлы. А затем стартует новый этап реконструкции - на пересечении улиц Революции и Куйбышева, движение по перекрестку при этом закроют. Сначала здесь заменят водопровод. Потом начнут укладывать трамвайные пути.

- С 11 июля до 30 сентября движение по улице Куйбышева на пересечении с улицей Революции будет временно прекращено, - сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства. - Объехать закрытый участок можно будет по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Луначарского, Механошина. Об изменении движения общественного транспорта сообщим дополнительно.

Как напомнили в дорожном департаменте, после реконструкции движение на улице Революции от ЦКР до улицы Сибирской станет четырехполосным. Трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи. Здесь появятся остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. На улице установят новое освещение, проведут озеленение территории.

Реконструкция улицы Революции - одна из масштабных строек, которую ведет администрация Перми. Финансирование работ обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75 процентов) и бюджета города (25 процентов).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На улице Крупской завершается переустройство коммуникаций

Реконструкция улицы Крупской идет полным ходом. Работы на четной стороне улицы, которые должны были завершиться только 28 июля, уже подходят к концу, и с 4 июля подрядная организация начнет ремонт нечетной стороны на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ.

В связи с этим с 4 по 27 июля ограничат движение по нечетной стороне улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до улицы КИМ, в том числе будет закрыт выезд с улицы Лебедева на улицу Крупской. Движение будет организовано в две стороны по проезжей части четной стороны улицы Крупской. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Затем с 28 июля по 25 октября будет ограниченно движение транспорта на участке от улицы КИМ до улицы Дружбы на нечетной стороне улицы Крупской. При этом откроют выезд с улицы Лебедева на улицу Крупской и закроют выезд с улицы КИМ на улицу Крупской. Движение будет организовано в две стороны по проезжей части четной стороны улицы Крупской. Движение трамвая №7 на участке по-прежнему прекращено, он временно следует по маршруту «Станция «Пермь II» - микрорайон Висим».

Движение на улице Краснополянской временно ограничат

Продолжается рассчитанный на два года ремонт улицы Краснополянской. Здесь начали менять ливневую канализацию (на прилегающих улицах ее уже заменили).

- В связи с этим до 19 июля будет временно закрыто движение транспорта по улице Краснополянской на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской. Объезд возможен по улицам Бригадирской, Пихтовой, Коломенской, Загарьинской, - сообщили в городском департаменте дорог и благоустройства.

Кроме новой ливневки, на Краснополянской обустроят тротуары, полностью заменят дорожное покрытие, оборудуют наружное освещение, высадят более 300 лип. По планам ремонт закончат к октябрю 2021 года.