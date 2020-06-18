ЕГЭ-2020: как будет проходить в Пермском крае

- Честно говоря, немного страшновато, - признается Марина, выпускница пермской гимназии. - Конечно, я готовилась к экзаменам, занималась дистанционно, смотрела образовательные программы по телевизору, но я хочу поступить в Высшую школу экономики, поэтому ЕГЭ надо сдать как можно лучше.

Единый государственный экзамен в этом году надо сдавать только тем выпускникам 11-го класса, кто собирается поступать в вузы. Тем, кто не хочет получать высшее образование, аттестаты уже выдали - по результатам учебы за год.

А вот будущим абитуриентам предстоит сдать ЕГЭ. Правда, только по тем предметам, которые нужны для выбранного ими вуза. В обязательном порядке сдается русский язык, а также профильный предмет и предмет по выбору вуза.

Как будет организована сдача Единого государственного экзамена этим летом? Непривычного для школьников было очень много - и дистанционное обучение, и сдвиг сроков экзаменов. Тем не менее в крае делается все для того, чтобы ребята могли сдать экзамены в комфортных и безопасных условиях.

Когда пройдет ЕГЭ

ЕГЭ для выпускников Пермского края пройдет с 3 июля по 8 августа 2020 года. Пробные экзамены состоятся 29 и 30 июня, во время них будут протестированы все экзаменационные процедуры. Об этом сообщила министр образования и науки региона Раиса Кассина.

3 июля состоятся ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля - по русскому языку, 10 июля - по профильной математике, 13 июля - по истории и физике, 16 июля - по обществознанию и химии, 20 июля - по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

24 июля - резервный день для экзаменов по всем предметам, кроме русского и иностранных языков,а 25 июля -резервный день по всем учебным предметам.

Те выпускники, кто из-за болезни или по другим уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, получат возможность сделать это в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа - ЕГЭ по русскому языку, 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Для того чтобы школьникам было проще подготовиться к ЕГЭ, в Пермском крае были разработаны образовательные курсы в формате телевизионных программ. Видеоуроки лучших педагогов региона доступны на сайте «Института развития образования Пермского края» в виде регулярных трансляций в эфире телекомпании ВЕТТА-24 по будням. Также можно воспользоваться ресурсами ФИПИ, сайтом РешуЕГЭ, федеральным ресурсом «Моя школа в онлайн».

Сдавать ЕГЭ - в безопасных условиях

Сдача экзаменов будет проходить с соблюдением всех мер безопасности. В каждой аудитории во время экзаменов будут сидеть от 5 до 10 выпускников. Перед входом в школу каждому выпускнику измерят температуру и выдадут маску и перчатки. Во всех пунктах сдачи ЕГЭ будут дежурить по два медика.

- Чтобы максимально снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом году, по поручению главы региона Дмитрия Махонина, мы усилили меры безопасности в экзаменационных пунктах, - отметила министр Раиса Кассина. - Пункты проведения ЕГЭ будут подвергнуты самой строгой санитарно-эпидемиологической проверке и обработке. Рассадка учащихся - не менее полутора метров друг от друга.

С собой на экзамен можно взять только гелевую, капиллярную ручку с чернилами черного цвета. Все телефоны, калькуляторы, справочные материалы надо будет оставить в месте для хранения личных вещейили отдать сопровождающему учителю.

«Я учил, учил…»

Бывает всякое, иногда школьнику кажется, что он ответил правильно почти на все вопросы ЕГЭ, а баллов оказалось меньше, чем он рассчитывал. В этом случае можно обратиться с апелляцией в течение двух дней после объявления результатов экзамена. Подавать апелляцию нужно в то учебное заведение, в котором выпускник был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

Комиссия рассмотрит апелляцию, но надо иметь в виду, что баллы могут быть изменены как в сторону повышения, так и в сторону понижения.