Погода в выходные дни в Перми: будет прохладно, но сравнительно сухо

Пару дней прохладных, два дня немного потеплее – метеорологи прогнозируют, что в ближайшее время нас ожидают именно такие «погодные качели».

- Первая волна похолодания отступила, и в пятницу днем ожидается некоторое потепление, но оно будет кратковременным, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – К нам ненадолго поступит теплый воздух из Европейской части России. Днем температура в Перми повысится до 20-22 градусов. Но уже утром в субботу в Прикамье придет холодный фронт с дождями с северо-западного направления. Дневная температура воздуха не превысит15-17 градусов. Пик этого арктического вторжения придется на воскресенье, в воскресный день будет от 10 до 14 градусов. Погода будет облачная, но осадков не ожидается.

Это похолодание, по прогнозам синоптиков, будет продолжительным, хотя время от времени к нам будет затекать и теплый воздух.

- Все идет к тому, что нас ожидает достаточно холодный период, к счастью, без значительных осадков, - говорит Андрей Шихов. - Во вторник и среду возможно кратковременное потепление, но буквально на пару дней, и температура будет не выше 22-23 градусов. А затем столбик термометра вновь начнет опускаться.