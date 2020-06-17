«Шанс сделать мир лучше». Пермские волонтеры пройдут обучение и будут заниматься со школьниками физкультурой и спортом

Самая серьезная «головная боль» всех пермских родителей сейчас – это куда пристроить своего ребенка-школьника, чтобы он не попал в неприятную историю. Увы, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, все оздоровительные лагеря, санатории и детские площадки сейчас не работают до улучшения эпидемиологической ситуации.

Нужна помощь

И пока родители на работе, школьники предоставлены сами себе. Уследить за ними получается не всегда, поэтому нередко в сводках стали появляться ЧП с участием несовершеннолетних. Проблема летней занятости детей одна из самых важных сейчас, и чтобы решить этот вопрос, мамам и папам просто необходима помощь извне.

Помочь решить вопрос с летним отдыхом детей готов волонтерский центр, который работает на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», и местные штабы, развернутые во всех муниципальных образованиях региона. В самом начале пандемии они помогали со столь необходимой доставкой продуктов пожилым людям, которые находятся в «группе риска», а сейчас готовы помочь организовать досуг детей, которые остались на лето в городе.

- В сегодняшних условиях ограничений мы консолидируем все возможные ресурсы для того, чтобы организовать занятость детей в летний период, - пояснила заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина. - Работа волонтерского центра в период пандемии показала, что это огромный важный ресурс, который мы готовы привлечь к проблеме занятости детей в летнее время. Мы готовы использовать все формы, которые будут в современных реалиях разрешены Роспотребнадзором, чтобы рядом вместе с нашими детьми были состоявшиеся волонтеры, которые смогут увлечь их.

Один из вариантов организации детского досуга – это создание малочисленных групп на базе клубов по месту жительства, ТОСов, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта. В каждой такой группе должно быть не более пяти человек, что разрешается эпидемиологами. Мероприятия будут проводиться на свежем воздухе, ведь дети в любом случае выходят на прогулку.

Пермяки скучают на самоизоляции по спорту

В хорошую погоду удержать детей дома сложно. Поэтому краевое Правительство и волонтерский центр «Единой России» начинают реализацию проекта, ориентированного на летнюю занятость дошколят и школьников.

Видеоселектор волонтерского центра «Единой России», созданного на площадке Региональной общественной приемной председателя партии, с местными штабами. Фото: «Единая Россия».

Благодаря партийному проекту «Детский спорт», который реализуется в Пермском крае, планируется привлечь дворовых тренеров-волонтеров, которые смогут воспитывать в ребятах любовь к активному и спортивному образу жизни. Все они пройдут необходимое обучение в Центре тестирования, методологии и совершенствования результатов ВФСК ГТО г. Перми.

Первыми в пилотный этап реализации программы войдут Мотовилихинский и Индустриальный районы Перми, во второй – остальные районы города, а в третий – все муниципалитеты Пермского края. Обучение волонтеров Индустриального района и Мотовилихи начнется 22 июня, курс лекций составит 72 часа. Участники получат как научную, так и практическую базу для организации занятий физкультурой на спортивных плоскостных сооружениях.

Волонтеры из территорий края пройдут дистанционное обучение. Занятия они будут проводить на дворовых мини-стадионах. К примеру, в Перми их более 40.

- С 24 марта на площадке Региональной приемной был развернут волонтерский центр, - говорит координатор волонтерского центра «Единой России» в Пермском крае, член Генерального совета партии Елена Савельева. - Подобного опыта работы у нас еще не было. Сейчас в муниципалитетах организована работа 52 местных волонтерских штабов, которые объединили активную молодежь. За три месяца работы от жителей поступило более 60 тысяч обращений, из них более 12 тысяч было взято в работу волонтерами. Сейчас в волонтерском центре насчитывается около 800 добровольцев. Начинали мы с того, что помогали людям 65+, но время меняется, и сейчас под эгидой партии «Единая Россия» в нашем регионе запускается новый проект «Дворовый тренер – волонтер».

Важно, что нацелен проект на то, чтобы поддержать и самих ребят-волонтеров, которые хотят обучиться и передавать свой опыт младшим детям. А также привлечь ребят, которые гуляют во дворах и не знают, чем себя занять.

- Физическая культура по месту жительства имеет более широкие задачи, чем просто физическая активность, - объясняет координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов. - Речь идет о реализации эффективной социальной политики. А волонтеры, которые в самом начале пандемии зарекомендовали себя, как люди с активной жизненной позицией, получили прекрасный шанс, чтобы изменить себя, а также немного изменить мир.