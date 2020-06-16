Дмитрий Махонин: первая кровь

В минувшее воскресенье, 14 июня, весь мир отмечал Всемирный день донора крови.

Накануне, с 8 по 11 июня, жители Прикамья принимали участие в «Неделе донорства» в Пермском крае и во Всероссии ской донорской акции #МыВместе, которые были приурочены к этому празднику.

Доноры приходили на станции переливания крови в Перми и Кунгуре. Их благодарили памятными сувенирами, выдавали специальные значки доноров и средства индивидуальной защиты.

За три дня банк крови в Прикамье пополнился почти на 250 литров.

Эти акции проходили при поддержке Министерства здравоохранения Пермского края, Пермской краевой станции переливания крови, Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и Пермского филиала благотворительного фонда «Траектория Надежды».

Они пришлись как нельзя кстати - в больницах готовятся возобновить плановые операции, и крови потребуется больше.

На собственном примере

С нехваткой крови в регионе столкнулись и в самом начале развития ситуации с коронавирусом.

В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови, о том, что снижается число желающих ее сдать из-за ситуации с распространением COVID-19. В начале апреля в связи с ограничением передвижения по городу доноры не смогли приезжать на станцию, и количество крови для нуждающихся в переливании еще больше уменьшилось.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин тогда снял ограничения на перемещения для доноров, оплату за сдачу крови повысили с 674 до 1508 рублей. Этот подход был отмечен главой государства Владимиром Путиным и получил одобрение.

Кроме того, для потенциальных доноров была предоставлена возможность трансфера до пункта сдачи крови и обратно: промокоды на бесплатные поездки на такси. Выдачу таких промокодов на поездку организовали в социальных сетях на страницах Службы крови.

В итоге число доноров в апреле возросло почти в пять раз, и банк крови пополнился до необходимого уровня.

Но в мае явка доноров снова упала почти в 1,5 раза, а заготовки крови снизились до 70 литров в день. Ежедневно на станции переливания крови приходят примерно по 140 доноров, а для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Прикамья теперь нужно не менее 200 доноров в день.

Глава региона Дмитрий Махонин решил на личном примере призвать прикамцев включаться в ряды доноров и активнее сдавать кровь.

«Отдав частичку себя, мы можем спасти жизнь»

Дожидаясь своей очереди, глава Прикамья Дмитрий Махонин пообщался с донорами. Фото: пресс-служба губернатора.

На Пермскую станцию переливания крови глава региона Дмитрий Махонин пришел ранним утром в один из первых дней акции. До этого кровь сдавать ему не приходилось. У него взяли необходимые анализы, которые подтвердили: донором он стать может.

Вся процедура заняла совсем немного времени.

От положенного отгула Дмитрий Махонин отказался - впереди предстоял напряженный рабочий день. Деньги за сдачу крови он решил отдать на благотворительные нужды. Дмитрий Махонин призвал своих коллег не оставаться равнодушными, не бояться, прийти и пополнить запасы крови.

- Станция переливания крови оснащена современным оборудованием, - отметил Дмитрий Махонин. - Все необходимые требования безопасности соблюдаются - врачи в масках, защитных экранах. Доноры, которые приходят сдать кровь, также обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Культура сдачи крови здесь на высоком уровне. Это очень здорово. Я бы хотел сказать слова благодарности донорам, которые традиционно сдают кровь. Это люди, которые способны помогать и жертвовать. И спасать тем самым человеческие жизни и здоровье людей. Сейчас это очень актуально. Сегодняшняя акция - не показуха, а призыв к тому, чтобы мы все понимали, что, отдав частичку себя, мы можем спасти жизнь.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин пояснил, что в ближайшее время возобновятся плановые операции, а для этого понадобится больше донорского материала. И все запасы станции переливания крови, в том числе накопленные сейчас, будут задействованы.

Активное участие в акции приняли волонтеры Прикамья.

- В период самоизоляции Служба крови испытывала проблемы, - рассказала Алиса Устькачкинцева, активист Общероссийского народного фронта и «Молодежки» ОНФ. - В апреле на прямой линии с Президентом Владимиром Путиным мы говорили о том, что в Пермском крае удалось стабилизировать эту ситуацию, но в мае она опять обострилась. 11 июня совместно с волонтерами-медиками мы провели достаточно масштабную акцию «Оставайся донором», она прошла по инициативе Общероссийского народного фронта и «Молодежки» ОНФ, в ней приняли участие более 70 человек.

Одна сдача крови может спасти несколько жизней

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- Акция, которую поддержал глава Прикамья Дмитрий Махонин, действительно, своевременная, - рассказали на Пермской станции переливания крови. - У Службы крови есть такой сервис - донорский светофор. Он помогает врачам сигнализировать донорам, какие группы крови требуются. Так вот, сейчас донорский светофор в Перми и Кунгуре покраснел по всем группам и резусам. Сейчас необходима любая кровь. Но остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови. В связи с изменением условий режима самоизоляции в медицинских организациях постепенно возобновляют оказание плановой медицинской помощи. В том числе оперативные вмешательства, например, протезирование крупных суставов. Если доноры перестанут сдавать кровь, борьба врачей с теми же онкологическими заболеваниями окажется под угрозой. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, сдавать кровь по-прежнему можно и нужно. Центры переливания крови готовы оказывать помощь для организации посещения донорами пункта сдачи крови.

Медики объясняют, что одна донация - одна сдача крови - спасает в среднем три человеческие жизни.

- С начала года доноры в Прикамье сдали кровь почти 18 тысяч раз, - говорят на Пермской краевой станции переливания крови. - Это значит, что было спасено более 50 тысяч жизней.

КАК СТАТЬ ДОНОРОМ?

Необходимую информацию о том, как стать донором, можно найти на сайтах www.оставайсядонором.рф и yadonor.ru.

Перед сдачей крови необходимо позвонить по телефонам:

- в Перми - 8 -342-282-53-21;

- в Кунгуре - 8 -34271-269-61.

Прием звонков на запись с понедельника по четверг с 13.30 до 15.00, в пятницу - с 12.30 до 14.00.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Почти 500 жителей Прикамья изъявили желание стать участниками и «Недели донорства» в Пермском крае, которая проводилась в рамках Всероссийской донорской акции #МыВместе. Из них по медицинским показаниям кровь смогли сдать 380 человек. Как сообщили на Пермской краевой станции переливания крови, за три дня удалось собрать почти 240 литров крови.