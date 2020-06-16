2020-06-16T12:18:33+03:00
Наука

«Не скроешься за маской и очками». Пермская компания создала систему распознавания лиц

Она позволяет одновременно узнать до 100 людей, даже спрятавших лица под шарфами и козырьками кепок
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Пока системы распознавания лиц используют, в основном, в госучреждениях.Пока системы распознавания лиц используют, в основном, в госучреждениях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Представьте, заходите вы в магазин, а продавец с улыбкой обращается к вам:

- Добрый день, давно к нам не заходили. Вы в прошлый раз у нас покупали сыр, вчера как раз свежий завоз был. Заходите, посмотрите.

И дело вовсе не в том, что у этого продавца феноменальная память на людей, а просто он пользуется системой распознавания лиц.

Пермская компания создала систему распознавания лиц, способную одновременно узнать до 100 людей в кадре, причем модуль идентифицирует лица, скрытые шарфами, очками, масками, создает «черные» и «белые» списки и может посылать уведомления на мобильный телефон или электронную почту при появлении определенных людей.

Если вы попали в «белый» список – то есть относитесь к постоянным клиентам или, к примеру, к руководству компании, СМС-ка сообщит, что сотрудникам стоит уделить вам особое внимание. А заодно и напомнит о ваших предпочтениях – о том, что вы обычно приобретаете в данном торговом центре.

Но если человек в свое время попался на краже из магазина, - это повод занести его в «черный» список, то есть при появлении этого покупателя охранникам надо внимательнее присмотреться к его поведению.

При этом система дешевая, ее может позволить себе любой торговый центр.

- Принято считать, что распознавание лиц, - это нечто громоздкое, дорогое и потому применимое лишь для корпоративных гигантов и государственных учреждений, - рассказал Александр Коробков, генеральный директор компании «Сателлит Инновация», разработавшей систему Macroscop. - Мы хотим развеять этот миф. С каждым годом мир становится все более технологичным, поэтому распознаванию лиц пора перейти в категорию не просто полезных, но и доступных инструментов для бизнеса.

И в самом деле, лет 25 назад мобильный телефон был дорогой игрушкой для богатых бизнесменов. А сейчас он есть у каждого детсадовца. Так и с системами видеонаблюдения.

Пермские программисты сделали технологию распознавания лиц массовой, благодаря тому, что система Macroscop дешевле применявшихся ранее в 10 раз. И использовать ее можно не только в торговых центрах, но и на стройках, в офисных центрах и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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