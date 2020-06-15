2020-06-15T17:41:05+03:00
Общество

Без вины виноватый?

В Перми начинается апелляционное рассмотрение резонансного уголовного дела
Вероника РАНГУЛОВА
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Представитель защиты отмечает, что он и его подзащитный очень надеются на справедливое рассмотрение уголовного дела в апелляционной инстанцииПредставитель защиты отмечает, что он и его подзащитный очень надеются на справедливое рассмотрение уголовного дела в апелляционной инстанцииФото: Василий Вахрин
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Во вторник, 16 июня, суд апелляционной инстанции рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело в отношении одного из руководителей АО «Стройтрансгаз» А.Вахрушева.

Как рассказали представители защиты, директор проекта Дирекции реализации проектов в регионе Пермский край АО «Стройтрансгаз» Александр Вахрушев признан виновным в незаконном получении денег (часть 8 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в сумме 11 000 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организаций на срок 4 года.

Адвокат Вахрушева Артем Моисеев полагает, что в основу приговора судом были положены недостоверные, непроверенные и недопустимые доказательства, каждое из которых, по мнению адвоката, документально опровергнуто стороной защиты.

- То есть нет никаких доказательств якобы совершенного преступления, кроме слов обвинителя Кичигина,- считает адвокат.

Как пишет информационный портал Legal.Report, «…ситуация фактически была перевернута с ног на голову. Об этом же говорит и сам топ-менеджер. «В 2018 году «Камастрой» допускало многочисленные нарушения сроков и качества строительства, необоснованно израсходовало денежные средства, выделенные для строительства, даже потратило выделенные в 2018 году 225 миллионов рублей аванса. С моей стороны, как директора дирекции «Стройтрансгаз», совместно с контролирующими органами организовывались плановые проверки, в адрес «Камастроя» выдавались предписания и требования об устранении допущенных нарушений, ставился вопрос о расторжении с «Камастроем» договора субподряда и замене такого ненадлежащего и недобросовестного субподрядчика на другую организацию», — заявляет сейчас Вахрушев.В итоге, как считает топ-менеджер, решив, что договориться не удастся, Кичигин решил его подставить, устроив провокацию».

Представитель защиты отмечает, что он и его подзащитный очень надеются на справедливое рассмотрение уголовного дела в апелляционной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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