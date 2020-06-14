В Пермском крае 60-летняя женщина задержала грабителя и не отпускала его, пока не приехала полиция

В Добрянке среди белого дня местный житель подошел к 82-летнему пенсионеру и стал выпрашивать у него деньги. Дедушка ему отказал, тогда тот выхватил у старика купюры и быстро начал уходить. Пенсионер стал звать на помощь, кричал прохожим, что у него украли деньги. Люди оборачивались и шли дальше по своим делам, но не 60-летняя Любовь Власовских. Она единственная, кто откликнулся на слова старика.

- В тот день я возвращалась от пожилой знакомой, ухаживаю за ней. Увидев человека, который быстро идет, я побежала за ним, крикнула: «Верни деньги!», но тот абсолютно не реагировал, шел дальше, - рассказывает Любовь Власовских. - Тогда, я догнала его и сильно схватила за руку, держала его и звонила в полицию.

Как оказалось, Любовь Михайловна спортсменка и бывший сотрудник полиции, 17 лет назад она уволилась из органов. Глядя на ее поступок, можно точно сказать, что бывших полицейских не бывает. Она, лишь взглянув на человека, сразу заподозрила неладное. Сначала Власовских работала рядовым в дежурной части, потом участковым и дознавателем. Уволилась в звании капитана, а еще много лет занималась самбо.

- Его лицо показалось мне знакомым, вспоминает Любовь Михайловна. - Я подумала, что он проходил у меня по одному из уголовных дел подозреваемым. Поэтому сразу сообразила, что прохожий обидел старика.

Чутье не подвело капитана в отставке, как оказалось напал на 83-летнего старика 55-летний местный житель, теперь им занимается полиция. А пострадавший, не надеясь, что обидчика задержат и вернут деньги, ушел домой. Полицейским лишь на следующий день удалось найти его и опросить.

Поступок Любови Власовских не остался незамеченным. Начальник отдела полиции Добрянского района, Илья Веселков вручил Любови Михайловне благодарственное письмо от имени главы регионального МВД, генерал-лейтенанта Михаила Давыдова.

У Любови Власовских трое детей и две внучки, в которых она души не чает. Все они гордятся и любят смелую маму и бабушку.