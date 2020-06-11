«Наташа, мы все уронили». Музыкальная группа из Перми сняла клип на популярный мем

Мем из паблика «Котизм» появился в декабре 2019 года. Впервые в контексте новостей о меме вспомнили в конце февраля, когда произошел масштабный обвал мировых фондовых рынков из-за коронавируса. «Комсомолка» пообщалась с основателем группы «НеКровать» Светланой Гавриловой и узнала, как образовалась их группа и как им пришла идея записать клип на вирусный мем.

- Наша группа появилась в 2013 году, - рассказывает Светлана. – За 7 долгих лет коллектив группы менялся и на сегодняшний день он состоит из пяти человек: я - вокал, Павел - гитара, Андрей- скрипка, Павел- барабаны и Инга - бас-гитара.

Идея написать песню, по словам Светланы, появилась спонтанно.

- Когда мем про котиков стал набирать обороты, моя подруга - поэтесса Лена Шарафиева из Ижевска - решила, что было бы здорово написать про это песню. Она начала писать текст, а я взялась за сочинение музыки. Песню написали за один день. А через два дня у нас намечалась репетиция с группой. Я принесла новую песню на студию и предложила ребятам ее сыграть экспромтом, а что получится, выложить в интернет.

По словам Светланы, клип они снимали на два телефона, а записать его получилось буквально с двух дублей.

- Звук получился ужасный, но все равно решили выложить, потому что мемы - товар скоропортящийся, а больше записывать было негде – начался карантин, - объясняет Светлана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/784453" frameborder="0"></iframe> Наташа мы все....Видео предоствалено Светланой Гавриловой.

Свой клип ребята выложили на ютуб-канале, но, к сожалению, рекордных просмотров он не набрал. Тем не менее Светлана и Елена продолжили записывать куплеты про Наташу.

-У нас уже какая-то «Наташиада» получилась, - добавляет Светлана. - Поэтому в ближайших планах запись мини-альбома, никак не связанного с темой про Наташу.