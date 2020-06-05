«Дерутся за огрызок сосиски на тротуаре». Как я боролся с крысами в собственном дворе

- Смотрите, крысы дерутся! - орут бесстрашные мальчишки в моем дворе, и я невольно смотрю в сторону, куда они тычут пальцем: - Две упитанные серые особи прямо на тротуаре делят объедки из мусорки, но, заметив людей, тут же юркают в траву.

Нежданное соседство

В обычную панельную девятиэтажку на Садовом (это Мотовилиха) я переехал год назад. Благополучный микрорайон, отличная транспортная доступность, магазины, кафе. Все хорошо, кроме этого ужасного соседства. Элементарная задача – открыть подъездную дверь - превратилась в своего рода испытание нервов на прочность.

Крысы в моем дворе чувствуют себя настоящими хозяевами жизни и людей совсем не боятся. Потому что их в моем доме не одна, не две, здесь обитает целое полчище.

Фото: Василий Вахрин

Весной, когда этих тварей стало особенно много, я попытался решить проблему с крысами в отдельно взятом пермском доме. Рассказываю, что из этого вышло.

Заварили мусорку, чтобы… не было крыс

Дом, в котором я арендую квартиру, обслуживает управляющая компания. По какой причине жильцы не создали ТСЖ, не знаю (чуть позже я объясню, как это связано с дератизацией).

То есть девятиэтажка обслуживается по муниципальным нормативам. Уборку в подъезде делают не так часто, как в домах, где ТСЖ. Да и в целом отношение к жилфонду ну, спокойнее, что-ли, нежели там, где есть постоянный пригляд собственников. В общем, крысы каким-то образом вошли в «обязательный пакет проблем», если такой есть, конечно.

Почему я живу в доме с крысами? У меня было одно объяснение: приемные камеры мусоропроводов в доме заварили (чтобы не было крыс!), а возле каждого подъезда поставили мини-контейнеры для твердых коммунальных отходов. К вечеру мусорки переполнены, а рядом валяются разодранные пакеты, из которых хвостатые растаскивают остатки еды.

Фото: Василий Вахрин

Мусор убрали, крысы остались

Борьбу с крысами я начал с борьбы за чистоту двора. Сфотографировать переполненный контейнер - это полдела. Надо создать соответствующую жалобу на портале «Управляем вместе». Однако проблемного раздела, посвященного именно нашествию крыс, там нет. В итоге сообщил, что контейнеры не вмещают весь мусор и это создает проблемы в виде крыс.

Первый ответ пришел оперативно, но выглядел как отписка. Меня проинформировали, что вывозом мусора моего дома занимается такая-то компания, что все идет по графику, и площадка находится в нормативном состоянии. Фото пустого контейнера прилагалось.

Благо, пользователю портала можно не согласиться с ответом, что я и сделал.

Сфотографировать заново переполненный контейнер труда не составило. Чуть позже пришел второй ответ, что, мол, на этот раз все нормативно. В общем, в семи случаях из десяти контейнер уже не был переполненным, так что будем считать, что тут все прошло успешно. О крысах не было ни слова.

Фото: Василий Вахрин

Корректно отфутболили

Я не отступал и попытался пожаловаться на нашествие крыс в департамент ЖКХ администрации Перми. Там вежливо выслушали и посоветовали составить электронную жалобу на Единый портал ЖКХ. Сделать это можно только тем, у кого есть свой аккаунт на Госуслугах. У меня он был. Но сформировать именно электронную жалобу не получилось: попросту не нашел, как не искал, такого раздела.

Удивило, что профильное региональное МинЖКХ не оказывает гражданам услуги в электронном виде. По крайней мере, так значится на сайте. Может быть, не так искал? Все может быть, но что-то мне подсказывает, что вежливый совет составить электронную жалобу был скорее формой корректного «отфутболивания» просителя. Что-то вроде фразы «мы вас услышали». Вроде и услышали, а что толку?

Впрочем, не вешаем нос и идем бороться с крысами дальше (спойлер: безрезультатно).

Фото: Василий Вахрин

«Все работы по проблемной заявке произведены. Но это не имеет смысла»

Итак, следующий раунд борьбы. Я отправил заявку в свою управляющую компанию и потребовал провести дератизацию. Ее приняли сразу и без разговоров. Только вот прошел месяц после того, как она была составлена, а толку нет. По ощущениям, крыс стало еще больше. Что ж, «ищем концы дальше»!

Дожидаюсь так называемого приемного дня, когда можно по телефону переговорить с сотрудниками УКашки. В результате недолгих поисков выхожу на человека, ведающего исполнением проблемных заявок от жильцов. Им оказывается начальник планового отдела.

- Нашла вашу заявку, смотрим… Так она выполнена! То есть дератизация проведена, она в вашем доме по графику проходит один раз в месяц,-говорит любезная женщина.

- Так ведь толку нет, -это уже я удивленно парирую.

- И не будет! Дератизацией проблему не решить, она только помогает контролировать численность крыс. У вас очень добросовестный инженер, она всегда следит за рабочими, когда те проводят работы, не переживайте.

То есть работы вроде и проведены, а толку нет. Как же так? Значит, какая-то системная ошибка? Ну не может же быть, чтобы в миллионном городе крысы разгуливали безнаказанно.

Фото: Василий Вахрин

«Очень сложный межведомственный вопрос»

Понятно, что нормативы проведения дератизации (которая, как оказалось бессмысленна в борьбе с крысами) есть. Есть даже контроль за выполнением этих самых нормативов.

- Понимаете, есть так называемые «линейные объекты» - это теплотрассы, отдельно стоящие контейнерные площадки, организации общественного питания. У них есть собственники, и они отвечают за дератизацию. У многоквартирных домов тоже есть собственники, несущие бремя содержания. А управляющим организациям вменено в обязанность проводить эти работы.

При этом мы все прекрасно понимаем, что крысам ничто не мешает мигрировать и, условно говоря, переждать время пока где-то их травят в другом месте. Поэтому надо говорить о сплошной дератизации и мы к этому идем. А вообще мы запрашиваем у собственников и управляющих организаций документы о проведенной работе и если таковых не предоставлено, направляем их в ИГЖН, - рассказал «КП» в Перми» начальник отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Ленинского района Георгий Балашов.

То есть. Давайте внимательно вдумаемся в смысл сказанного. Проверяется лишь выполнение минимальных рекомендаций по проведению дератизации. То есть если необходимые документы формально предоставлены – то все отлично! Крысы могут носиться и пугать людей дальше, ведь все выполнено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/783324" frameborder="0"></iframe> Пермь атаковали крысы. Видео: Василий Вахрин.

Есть и другой немаловажный аспект. Помните, в начале статьи мы вскользь упомянули, что автор этих строк живет в доме, который обслуживается УК, что тоже важно? Так вот.

- Есть минимальные нормативы, они посчитаны и внесены в смету, при этом носят рекомендательный характер. Соответственно, сколько денег – такую услугу и получают люди. А есть, например, ТСЖ, где люди более обеспеченные. Они готовы платить за содержание своих домов в полтора-два раза больше денег. Но большинство людей сейчас, получая квитки за ЖКУ, и эти деньги не готовы платить. И если кто-то выйдет на общее собрание с предложением увеличить расходы на содержание имущества, добавив при этом на один квадратный метр, условно семь рублей, то многие к этому не готовы. Большинство людей итак считает, что им все все должны. А может кто-то не верит в то, что станет в итоге лучше, резюмировал Георгий Балашов.

Это,конечно, так и не так одновременно. Никто ведь в теории не мешает увеличить нормативную плату за дератизацию. В разумных пределах. Скрипя, но платить будут. Вот только станут ли от этого услуги по дератизации лучше? Одни вопросы…

Стоит ли объяснять, что пока управляющие организации проводят «не имеющие смысла работы», чиновников удовлетворяют представленные бумаги, крысы во дворе моего дома продолжают размножаться. И как с ними бороться дальше, я не знаю.

Фото: Василий Вахрин

ОТ РЕДАКЦИИ

Пермяки жалуются, что город буквально атаковали крысы. И бегают они не только возле открытых помоек. Крысы снуют между машин, устраивают драки у подъездов, бросаются наперерез прохожим. В 21 веке это вызывает ужас и омерзение.

Вопрос «почему это происходит» пока остается без точного ответа. Возможно, лишившись привычной кормовой базы в закрытых ресторанах и кафе, грызуны ринулись ближе к человеческому жилью.

«КП-Пермь» объявляет битву нашествию грызунов! Если крысы около вашего дома или работы стали «головной болью», сообщайте адреса нам в редакцию (в личных сообщениях группы или на почту veronika.pirogova@phkp.ru).

Мы составим карту обитания крыс и передадим ее местным властям.