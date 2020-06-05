Заседание оперштаба: власти Пермского края продлили режим ограничительных мер

На оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае было предложено продлить ограничительные меры до 15 июня. Проект приказа подготовлен и будет подписан главой Прикамья после ознакомления.

Также предлагается снять ограничительные меры некоторым организациям культуры, разрешить им репетиционную деятельность, а также с 6 июня разрешить тренироваться профессиональным спортсменам. В том числе с участием иногородних спортсменов и тренеров. Для них сейчас разрабатываются правила прибытия и нахождения в регионе.

Глава Роспотребнадзора Виталий Костарев сообщил, что причина по которой Пермский край не может уйти от ограничений - уровень заболеваемости.

- Заболеваемость коронавирусом в регионе выглядит в виде «пилы», - сказал Костарев. - Инфекция уходит в территории. К этому должны быть готовы главы и медучреждения.

Слово для выступления было предоставлено Министру здравоохранения Оксане Мелеховой.

- К 8 июня на базе трех учреждений будут развернуты дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией: в Пермском краевом клиническом госпитале на улице Подлесной, в туберкулезном диспансере, так как у нас стали выявляться пациенты с COVID у больных туберкулезом и больнице им. Вагнера, в Березниках. В Октябрьском районе выявлено более 50 зараженных.

Также на оперштабе было озвучено решение о снятии двухнедельного карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. При этом приезжающие из Московской области по-прежнему будут отправляться на обязательный двухдневный карантин.

Термоконтроль пассажиров в аэропорту и железнодорожных вокзалах будет сохранен.