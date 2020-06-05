Дмитрий Махонин: «Как многодетный отец скажу: крепкие семьи – основа общества»

В первый день лета на телеканале ВЕТТА состоялся большой телемарафон, посвященный Дню защиты детей. В нем приняли участие прикамские семьи, представители общественных организаций, руководители министерств и ведомств.

Одним из участников телемарафона стал глава Пермского края Дмитрий Махонин.

- Что для вас значит День защиты детей? – спросил его телеведущий.

- Этот день для меня связан, прежде всего, с тем, что надо еще раз глубоко подумать над тем, как мы обеспечиваем защиту детства, материнства, отцовства, - ответил глава Прикамья. – Этой теме мы регулярно посвящаем заседания правительства, выверяем наши планы относительно дополнительной социальной поддержки, например, многодетных, малообеспеченных семей. Обсуждаем вопросы по строительству детских садов, школьных, больничных учреждений. Сейчас как раз подходящее время для того, чтобы привнести какие-то новшества и развить некоторые направления в социальной политике в регионе.

Про дистанционное обучение в школах

Одним из вызовов последнего времени стал переход на дистанционное обучение в школах.

- Мы получили хороший опыт, - признался Дмитрий Махонин. - Перед нами стоял выбор: можно было перенести какие-то предметы школьного курса на следующий год, но тогда бы это обернулось дополнительной нагрузкой для наших детей. И мы решили этого не делать. Мы сделали все необходимое для дистанционного обучения. Были выданы компьютеры учителям, учащимся. Были созданы специальные обучающие программы, для тех, кто будет сдавать ЕГЭ, запустили курсы на телевидении. Ребятам, которые не имеют интернета в местах своего проживания, привозили домашние задания и забирали выполненные работы. Все это легло на плечи наших учителей. Хотел бы сказать им большое спасибо. А также - поблагодарить родителей, которые вынуждены были погружаться в учебные курсы, больше уделять внимания своим детям, вместе с ними проходить школьный материал. Без их помощи мы бы не справились.

Про обеспеченность интернетом

Возник в ходе телемарафона и вопрос обеспеченности интернетом учащихся.

- В регионе примерно 92 процента населения обеспечено интернетом, сотовой связью – 97,5 процента, - сообщил Дмитрий Махонин. - Но это не означает, что мы должны останавливаться на этом. До 2021 года в Пермском крае должна быть реализована программа по подключению к интернету всех населенных пунктов с численностью населения свыше 250 жителей, на следующем этапе - населенных пунктов с числом жителей от 100 до 250 человек. Но мы будем стараться реализовать эти программы досрочно.

Во время телемарафона участники решили протестировать новые технологии связи. И провели видеоконференцию с воспитанниками Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Горнозаводске.

Учащиеся рассказали, что в центре сейчас активно используются различные формы дистанционного обучения, они регулярно занимаются спортом.

Про подарки детям

Дмитрий Махонин пообещал подарить детям из Горнозаводска музыкальный центр.

- А какие подарки вы дарили своим детям, как многодетный отец? - поинтересовался телеведущий у Дмитрий Махонина.

- В прошлом году летом к нам приехали мои племянницы из Белгородской области, и мы с ними и моей семьей на весь день отправились в мини-тур: на микроавтобусе поехали в Белогорский монастырь, а потом в Кунгурскую ледяную пещеру. На улице была жара, а в пещере стояла украшенная новогодняя елка. Детям очень понравилось, считаю, для них поездка стала хорошим подарком, который надолго запомнится. Думаю, что в Пермском крае есть немало мест, которые можно было бы посмотреть всей семьей. Мы не зря гордимся семейными традициями, крепкими семьями, потому что это основа общества.

Про детские лагеря

Смогут ли в этом году дети отдохнуть в летних лагерях?

- Я хочу заверить родителей, что у нас полная готовность летних оздоровительных лагерей к приему детей, - ответил на этот вопрос Дмитрий Махонин. - Все необходимые заключения Роспотребнадзора получены. Мы неоднократно обсуждали, какие дополнительные меры безопасности там должны быть приняты, чтобы максимально обезопасить детей. Вопросы безопасности для нас ключевые. Я считаю, что шансы отправить детей в лагеря у нас сохраняются.