2020-06-04T15:11:24+03:00
Общество

В Прикамье выявили коронавирус у ребенка, который посещал дежурную группу в детском садике

Дошкольное учреждение закрыли на карантин, там проводят дезинфекцию
Андрей МАТЛИН
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В Прикамье дошкольник заразился COVID-19.В Прикамье дошкольник заразился COVID-19.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае, в городе Губаха, закрыли на карантин детский садик – у одного из дошкольников обнаружили коронавирус.

Заразился он не в дежурной группе, которую посещал. Родители заметили, что он простыл, вызвали на дом врача и настояли на том, чтобы у ребенка взяли тест на коронавирус. Тот подтвердился.

- Сообщение об этом пришло нам в субботу, 30 мая, - рассказали в управлении образования Губахи. – Мы срочно издали приказ и закрыли эту дежурную группу.

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Всего таких групп в Губахе – три. Они размещены в трех детских садиках, входящих в холдинг «Золотой ключик». Две продолжают работать, закрытая на карантин, возможно, возобновит работу 9 июня – там сейчас проводят дезинфекцию.

Заразившегося ребенка отвезли в Березники, в краевую больницу имени Вагнера. Туда же отправили еще четырех дошкольников, с которыми он контактировал. У них взяли тесты на коронавирусную инфекцию.

- У всех пятерых сейчас удовлетворительное состояние, - сообщили в краевом Минздраве.

В министерстве здравоохранения постарались успокоить родителей губахинских дошколят.

- Зараженный ребенок попал в эту группу детсадика без симптомов инфекции, - рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.- Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим папу и маму, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились к медикам, не позволив инфекции распространиться дальше. Врачи в Березниках уже начали лечение ребят, круг контактировавших с ними лиц определен, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию. Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением специалистов.

В связи со случаем заражения COVID-19 губахинского дошкольника глава Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевым министерствам образования и здравоохранения усилить профилактику коронавируса в тех дошкольных образовательных учреждениях, где организованы дежурные группы.

Министр образования Раиса Кассина сообщила, что в дежурных группах усилен утренний фильтр и меры дезинфекции.

- Дети с симптомами ОРВИ, с температурой, с кашлем в детский сад не допускаются, - проинформировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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