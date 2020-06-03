2020-06-03T22:41:55+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 4 июня 2020 года: число заболевших составило 1911 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 4 июня [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Число заболевших коронавирусом в Перми по данным на утро 4 июня составило 1911 человек. За последние сутки в Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 34 – изолировано на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

Из новых инфицированных - 33 мужчины, 33 женщины, 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Младше 45 лет – 27 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 4 человека старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 3,9%

Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников прокоментировал рекордное количество новых случаев заражения

- Сегодня в Прикамье выявлено 72 новых случая заражения, среди которых подавляющие большинство – это заражения при близком контакте: от коллег, родственников и друзей. Сейчас мы наблюдаем частое несоблюдение мер собственной безопасности, пренебрежение использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением мер режима самоизоляции. Как пример, недавно по этим причинам в Октябрьском муниципальном районе возникли и были локализованы несколько очагов заражения. Сегодня еще у 8 человек оттуда был официально подтвержден COVID-19. Я напоминаю, что соблюдая общие правила гигиены и используя СИЗ, мы сможем существенно снизить риск дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе, - заявил Овчинников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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