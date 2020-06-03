2020-06-03T12:58:19+03:00
Общество

Закрытое заседание оперштаба: власти Пермского края не пошли на смягчение антикоронавирусных мер

Торговые центры и предприятия общественного питания остаются закрытыми
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Во вторник, 2 июня, под председательством главы региона Дмитрия Махонина состоялось закрытое заседание оперштаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

- Исходя из текущей эпидемической ситуации, говорить о смягчении антикоронавирусных мер еще рано, вопрос о смягчении существующего режима даже не рассматривался. К обсуждению этого вопроса вернутся на ближайших заседаниях оперштаба, точная дата неизвестна, - сообщил «Комсомольской правде» в Перми» источник в краевом правительстве.

Таким образом, торговые центры и предприятия общественного питания остались закрытыми.

За минувшие сутки в Пермском крае диагностировано 72 новых случая заболевания COVID-19.

Коэффициент распространения болезни равен 1,24. Чтобы начался второй этап снятия ограничительных мер, он должен быть меньше 0,8. Ежесуточный прирост больных составил 3,9%.

"Не нужно увлекаться новостями про коронавирус,нужно просто жить!",- пермский эпидемиолог о ходе эпидемии

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ИСТОЧНИК KP.RU

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