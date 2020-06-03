2020-06-03T11:45:46+03:00
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Афиша празднования Дня города в Перми 2020: программа онлайн-мероприятий

Программа: Какие мероприятия пройдут в День города в Перми 12 июня 2020
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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«Театр-Театр» покажет шоу «Мюзикл-Мюзикл».«Театр-Театр» покажет шоу «Мюзикл-Мюзикл».
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Афиша мероприятий, которые пройдут в День города и день России в Перми 12 июня 2020 года.

12 июня в 17.00 театр «У Моста» на своем канале в youtube покажет, как проходят онлайн-репетиции. А в 20.00 театр представит в виртуальном формате свою премьеру – спектакль «Термен» (12+), основанный на реальных фактах из жизни Льва Термена - гения электроники, музыканта, изобретателя уникального музыкального инструмента терменвокса. После окончания спектакля запись будет доступна для просмотра в течение суток.

В 19.00 «Театр-Театр» покажет шоу «Мюзикл-Мюзикл» (12+), в которое вошли фрагменты мюзиклов «Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь», «Поминальная молитва», «На всякого мудреца довольно простоты», «Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес», «Винил».

А краевая филармония в 19.00 представит трансляцию юбилейного концерта Оркестра русских народных инструментов «Суждено России возродиться» (6+).

Академический хор «Млада» в 19.00 приглашает на трансляцию концертной программы «Песни у людей разные» (0+).

Весь день в Историческом парке «Россия - моя история» будут транслировать видеоролики по истории Перми (12+). А в Доме Мешкова пройдут онлайн-лекции по истории Перми (12+).

Киностудия «Новый курс» предлагает посмотреть премьеру документального фильма «Такой разный Заплатин», посвященного 100-летию режиссера Михаила Заплатина, снявшего более 100 «фильмов-путешествий», большинство которых посвятил природе и животному миру Сибири и Урала.

Также 12 июня откроется ретроспектива Дягилевского фестиваля (12+). Каждый вечер с 12 по 21 июня, в 19.00 на сайте Пермского театра оперы и балета будут транслировать лучшие концерты и спектакли фестиваля с 2012 по 2019 годы.

- Пройдут трансляции даже тех спектаклей, которых мы не могли показать ранее из-за проблем с авторскими правами, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Зрители увидят выступления хора и оркестра musicAeterna, Антона Батагова, Алексея Любимова, квартета им. Д.Ойстраха, Люка Дебарга и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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