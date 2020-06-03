В Пермском крае идут поиски пропавших девочек 9-и и 12-ти лет

Срочный сбор объявил поисковый отряд имени Ирины Бухановой в Пермском крае для поиска двоих детей, 9-летней Дарьи Соловьевой и 12-летней Ирины Михайлюк. 2 июня они ушли из приюта Свято-Лазаревского женского монастыря, который находится в деревне Гаревка в Верещагинском районе. До сих пор о их местонахождении ничего неизвестно.

Волонтерам форма одежды: яркая, теплая, удобная. С собой по возможности взять: свистки, рации, жилеты, фонари, вода, горячий чай, перекус.Отряд им Бухановой собирает волонтеров принять участие в поиске детей. Встреча 3 июня 2020 в 9.00 в Верещагино, на улице Олега Кошевого, 5 – отдел полиции.

Приметы детей:

Дарья: рост 160 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые. Была одета чёрную юбку, белую водолазку, тёмные туфли.

Ирина: рост 160 сантиметров, волосы рыжие убраны в косу, на лице веснушки. Была одета в тёмную юбку, желтую кофту, светлый платок.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочек, просят обращаться в полицию.