2020-06-02T22:16:42+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 3 июня 2020 года: число заболевших составило 1839 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Перми на 3 июня [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: Артем ЛЕНЦФото: Артем ЛЕНЦ
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Число заболевших коронавирусом в Пермском крае на утро 3 июня составило 1839 человек. За последние сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 21 человека проходят лечение в больницах, 36 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Из 57 новых инфицированных - 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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