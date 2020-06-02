Коронавирус в Перми, последние новости на 3 июня 2020 года: число заболевших составило 1839 человек

Число заболевших коронавирусом в Пермском крае на утро 3 июня составило 1839 человек. За последние сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19: 21 человека проходят лечение в больницах, 36 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

Из 57 новых инфицированных - 28 мужчин, 21 женщина, 8 детей (4 мальчика и 4 девочки). Младше 45 лет – 22 человека, 17 человек в возрасте 45-65, 10 человек старше 65 лет. Круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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