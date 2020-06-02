2020-06-02T17:45:38+03:00
Общество

«Гадалка сказала, что он жив». В Перми дочь ищет без вести пропавшего отца

Девушка рассказала «КП» подробности исчезновения
Виктор Правдин
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Пропавший Владимир Тарасов. Фото предоставлено родственниками мужчиныПропавший Владимир Тарасов. Фото предоставлено родственниками мужчины
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22 апреля 67-летний Владимир Тарасов вышел из дома в деревне Мостовая Пермского района и пропал.

- В тот день он поссорился с женщиной, с которой проживает, - рассказывает «КП» дочь пропавшего мужчины. - Позвонил брату, рассказал о конфликте и положил трубку. С тех пор его телефон перестал отвечать. Я обзвонила всех друзей и знакомых, никто не знает, где он может быть.

Самостоятельные поиски не дали никаких результатов, тогда дочь Владимира написала заявление в полицию и обратилась за помощью к гадалке.

- Она сказала, что он жив, но его сильно избили, что он находится в районе поселка Голый Мыс, - рассказывает дочь. - Брат собирается ехать туда на поиски. Надеюсь, что волонтеры и неравнодушные пермяки помогут его найти.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что заявление об исчезновении мужчины поступило 28 апреля.

Приметы

На вид Владимиру 60 лет, у него короткие с сединой волосы, голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синею ветровку и черные брюки.

Особые приметы

Наколки на руках

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать на страницу дочери в соцсети или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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