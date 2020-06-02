В Пермском крае руководители уже нескольких десятков загородных лагерей приняли решение о полной отмене первых и даже вторых смен.

Ассоциация детских лагерей Пермского края сообщила, что уже 7 лагерей приняли решение о закрытии в связи с перепрофилированием, продажей, ремонтом, отказом от организации детских заездов на будущее.

14 лагерей, из планировавших открыться, отменили первую смену, 2 лагеря отменили не только первую смену, но и вторую смену.

1 лагерь отменили полностью все четыре детские смены.

Таким образом, по состоянию на 2 июня дети Пермского края уже лишены 7620 мест в загородных детских оздоровительных лагерях Пермского края.

Объявлено о продаже:

«Орленок» (с.Платошино)

«Орленок» (с.Гамы)

«Гармония»

«Лесная дача»

Не функционирует в 2020 году:

«Гудок»

«Демидково» Не функционирует

Продан, деятельность не сохранена:

«Энергетик»

Отменены первая и вторая смены:

«Лазаревские берега»

«Алмед»

Отменены все (четыре) смены:

«Чайка» (Соликамский район)

Отменена первая смена:

«Лесная поляна»

«Сказка» (г.Березники)

«Уральские самоцветы»

«Сосновый бор»

«Теремок»

«Изумруд»

«Орленок в комете»

«Романтик»

«Имени С.Чекалина»

«Иван гора»

«Лесная сказка» (Краснокамск)

«Зорька»

«Восток»

«Юность» (Красновишерск)