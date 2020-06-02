Дети Пермского края уже лишены 7620 мест в загородных детских оздоровительных лагерях
В Пермском крае руководители уже нескольких десятков загородных лагерей приняли решение о полной отмене первых и даже вторых смен.
Ассоциация детских лагерей Пермского края сообщила, что уже 7 лагерей приняли решение о закрытии в связи с перепрофилированием, продажей, ремонтом, отказом от организации детских заездов на будущее.
14 лагерей, из планировавших открыться, отменили первую смену, 2 лагеря отменили не только первую смену, но и вторую смену.
1 лагерь отменили полностью все четыре детские смены.
Таким образом, по состоянию на 2 июня дети Пермского края уже лишены 7620 мест в загородных детских оздоровительных лагерях Пермского края.
Объявлено о продаже:
«Орленок» (с.Платошино)
«Орленок» (с.Гамы)
«Гармония»
«Лесная дача»
Не функционирует в 2020 году:
«Гудок»
«Демидково» Не функционирует
Продан, деятельность не сохранена:
«Энергетик»
Отменены первая и вторая смены:
«Лазаревские берега»
«Алмед»
Отменены все (четыре) смены:
«Чайка» (Соликамский район)
Отменена первая смена:
«Лесная поляна»
«Сказка» (г.Березники)
«Уральские самоцветы»
«Сосновый бор»
«Теремок»
«Изумруд»
«Орленок в комете»
«Романтик»
«Имени С.Чекалина»
«Иван гора»
«Лесная сказка» (Краснокамск)
«Зорька»
«Восток»
«Юность» (Красновишерск)
ИСТОЧНИК KP.RU