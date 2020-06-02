В Перми с 1 июня изменили ряд автобусных маршрутов

1 июня в Перми начался второй этап изменений в движении общественного транспорта. Многим горожанам придется привыкать к новым автобусным маршрутам и тому, что изменится их обычный путь на работу. Появились новые маршруты, ряд маршрутов отменен, ряд автобусов начали ходить по-новому.

- Маршруты, которые перестали курсировать с 1 июня, компенсированы другими автобусными маршрутами, либо у жителей появилась возможность сэкономить время в пути за счет бесплатных пересадок, - сообщили в городском департаменте транспорта.

Так как в связи с введением изменений у горожан возникло большое число вопросов, в Перми провели прямую линию. На вопросы жителей ответил начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.

О бесплатных пересадках

- На автобусных маршрутах №№2, 3, 6, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 30, 38, 39, 46, 48, 50, 51, 62, 65, 69, 70, 73, 88 и всех трамваях уже была доступна бесплатная пересадка в течение 40 минут. На автобусных маршрутах №№15, 18, 20, 24, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64 и 80 - в течение 60 минут. За апрель этой возможностью воспользовались 142 тысячи раз - это каждый 11-й пассажир.

А с 1 июня в систему бесплатных пересадок добавились автобусные маршруты №№5, 10, 14, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 55, 56, 57, 63, 74 и 75, где можно совершить одну бесплатную пересадку в течение 40 минут. На автобусных маршрутах №32 и №77 - в течение 60 минут.

К 15 июля все автобусные маршруты, за исключением маршрутных такси, будут включены в систему бесплатных пересадок и оплату проезда по банковской карте.

Выбираем новые маршруты

- Для чего ряд маршрутов укоротили?

- Укорачивание отдельных маршрутов до Комсомольской площади, улицы Попова и района Центрального рынка позволит сократить излишнее дублирование и переизбыток транспорта в центральной части города, что в свою очередь приведет к уменьшению заторов на Комсомольском проспекте, улицах Пушкина и Ленина, а также увеличит оборачиваемость транспорта по маршруту.

- Отменили маршруты №43 и №66, и как теперь жителям Крохалевки добираться до Паркового и Садового?

- В микрорайоне Крохалева вместо двух отмененных автобусных маршрутов появились три новых. Маршрут №57 «Микрорайон Крохалева - микрорайон Юбилейный» свяжет микрорайоны Крохалева, Владимирский и Юбилейный с предприятиями, расположенными на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Куйбышева. На линию снова выйдет автобусный маршрут №45 «Улица Мильчакова - микрорайон Крохалева», который обеспечит прямую связь с Центральным рынком. Также в микрорайон перенаправлен автобусный маршрут №56, который следует от станции Пермь II по улице Василия Васильева и через Индустриальный район. Кроме того, из микрорайона Крохалева сохранятся маршрут №62 и маршрут №63, который будет следовать до гипермаркета «Семья». Пассажиры этих маршрутов в течение 40 минут могут воспользоваться бесплатной пересадкой, а также оплачивать проезд банковской картой.

Доехать до микрорайона Садовый можно на автобусном маршруте №62 до остановки «Строительный факультет», далее на остановке «Улица Куйбышева» бесплатно пересесть на маршрут №11, который следует сообщением «Микрорайон Парковый - микрорайон Садовый».

Чтобы добраться из микрорайона Крохалева до микрорайона Парковый, можно совершить бесплатную пересадку на маршруты, следующие по улице Чкалова, и сэкономить порядка 10 минут. Например, доехать на автобусе №56 до остановки «Улица Блюхера», далее бесплатно пересесть на маршрут №30, который следует сообщением «Микрорайон Парковый - площадь Дружбы». Без заезда в центр, на Комсомольский проспект, поездка даже с пересадкой займет меньше времени за счет спрямления маршрута.

- Нет прямых маршрутов от микрорайона Крохалева до станции Пермь I. Дачникам очень неудобно ездить с пересадками.

Прямая связь со станцией Пермь I организована за счет отправления с мая по октябрь в пятницу и выходные дни отдельных рейсов автобусного маршрута №50.

- А как доехать от Крохалевки до площади Восстания после того, как укоротили маршрут автобуса №63?

- Автобус №63 будет следовать до улицы Революции через остановку «Улица Сибирская», где можно совершить бесплатную пересадку на маршруты №32, №36, №77.

- Почему отменили движение автобусов №52 и № 74, которые нужны и важны для жителей Паркового?

Маршрут №52 «Микрорайон Парковый - Хмели» заменяется автобусом №54 «Улица Мильчакова - ПермьII - микрорайон Хмели», на котором до Хмелей можно доехать за 20 минут, в то время как на автобусе №52 этот путь занимал 45 минут. В Индустриальный район из микрорайона Парковый ходит автобус №47 - он идет через ДКЖ, по улице Советской Армии, проспекту Декабристов, улице Карпинского через Онкоцентр.

Чтобы добраться до ДК им. Гагарина, можно доехать на автобусе №47, который будет следовать через ДКЖ до остановки «Гознак», и там же бесплатно пересесть на автобусы №10, №40 или № 55.

До «ЛеруаМерлен» можно доехать, бесплатно пересев на остановке «Гознак» с автобуса №47 на автобус №42 или №55. Время в пути составит 32 минуты с учетом времени на пересадку в часы пик в будние дни. При этом автобус №47 будет курсировать в два раза чаще, чем сейчас автобус №52.

Изменение маршрута №74 «Микрорайон Заостровка- микрорайон Владимирский» произойдет не ранее 15 июля. После этого жители микрорайона Парковый смогут добираться до улицы Героев Хасана, бассейна «Кама» и Южного автовокзалана автобусе №11, который следует, не заезжая в центр города, с одной бесплатной пересадкой на остановке «Улица Чкалова» на автобус №51 или №74. При этом с учетом пересадки время в пути составит 54 минуты, вместо 58 минут сейчас на маршруте №74.

При поездке из микрорайона Владимирского можно будет воспользоваться маршрутами:

- №51 с бесплатной пересадкой на автобус №14 на остановке «ЦУМ»;

- №74 с бесплатной пересадкой на автобус №14 на остановке «Пермский академический Театр-Театр»;

- №74 с бесплатной пересадкой на автобус №67 на остановке «Динамо».

Маршрут №67 «Микрорайон Заостровка –микрорайон Садовый» с 15 июля будет продлендо микрорайона Заостровка.

- Как ездить пассажирам до Нагорного и Липовой горы после того, как укоротили автобусные маршруты №19 и №80?

- Пассажиры могут воспользоваться новыми маршрутами, которые будут следовать по шоссе Космонавтов, улице Мира и внутри района. Так, внутрирайонные кольцевые автобусные маршруты №28 и №29 компенсируют движение в Индустриальном районе автобуса №80. А маршруты №42 и №55 будут удобны для тех, кто планирует добраться в центр города или до микрорайона Липовая гора, совершив бесплатную пересадку на автобус №19.

- Автобус №61 очень рано заканчивает свою работу и вечером добраться до НовыхЛядов на общественном транспорте невозможно.

- На этом маршруте с 15 июля планируется продлить время работы.

КСТАТИ

Новые условия - новые перевозчики

С 1 июня в Перми сменились перевозчики, зашли два иногородних: ООО «РТ-Лайн» и ООО «Автомиг». Жители Кировского района уже могли заметить, что на линию вышли 70 автобусов «МАЗ-203» 2020 года выпуска, оформленных в пермском стиле. Они работают на маршрутах №15 «Южная - ДДК им. Кирова - Центральный рынок», №20 «Микрорайон Новый Крым - Центральный рынок», №60 «ДДК им. Кирова - Комсомольская площадь», №64 «ДДК им. Кирова - станция ПермьII», №80 «ДДК им. Кирова - улица Милиционера Власова» и №77 «Микрорайон Левшино- улица Мильчакова». До конца недели перевозчик «Автомиг» планирует обновить еще 40 автобусов.

А московский перевозчик ООО «РТ-Лайн» начал обслуживать маршруты №14 «Микрорайон Заостровка- микрорайон Юбилейный» и №32 «Микрорайон Васильевка - Центральный рынок». Он пока работает на арендованных автобусах, но обещает, что в течение двух недель на маршруты выйдут новые «ЛиАЗы».

- 1 июня мы проехали на нескольких автобусах, проверяя, как начали работать новые перевозчики, - рассказала заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. - Надо сказать, что неидеально стартанул автобус №32, который обслуживает «РТ-лайн». Произошел сбой графика, и в Голованово люди довольно долго ждали автобус. Будем разбираться.

Глава Перми Дмитрий Самойлов потребовал от ревизорской службы МКУ «Гортранс» усилить проверки выполнения условий контрактов новыми перевозчиками. Ревизоры ежедневно будут проверять соблюдение графиков, чтобы количество автобусов позволяло перевозить всех пассажиров, отрабатывать синхронизацию расписания автобусов между собой. Также предметом проверки станет наличие дополнительного оборудования, доступность для маломобильных категорий пассажиров, работа перевозчиков в соответствии с расписанием.

ВАЖНО!

Посмотреть все изменения маршрутов можно на сайте МКУ «Гортранс» www.gortransperm.ru в разделе «Новая маршрутная сеть».