«Оставил умирать». Хозяин выставки экзотических животных бросил своих питомцев в Пермском крае и уехал в другой город

Жители Чусового в Пермском крае бьют тревогу. Почти два месяца, как к ним в город приехала выставка экзотических животных. Там содержатся обезьяны, еноты, шиншиллы, белки, кролики, морская свинка, хорек, дикобразы, крокодилы, удавы, игуаны, попугаи, павлин и декоративные голуби.

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В Чусовой они приехали из Нижнего Тагила, где гастролировали, в Пермский край добирались на нескольких «Газелях». Разместили животных в производственном помещении, где когда-то изготавливали тротуарную плитку. В апреле ситуация с коронавирусом ухудшилась, проводить общественные мероприятия запретили. Животных показывать стало некому.

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- В социальной сети я увидела сообщение, что в наш город привезли диких животных, сейчас они голодают и не могут выехать из-за пандемии коронавируса, - рассказывает Лариса Варанкина. - Я решила узнать, так ли это на самом деле и поехала туда. Все подтвердилось, животные в клетках, за ними присматривают, убирают два человека, а хозяин уехал на родину в Дагестан. Животным нечего есть. На свои деньги я купила им продукты: овощи, фрукты, хлеб, мясо и привезла животным.

Лариса связалась с директором передвижного зоопарка в социальной сети. Мужчина сообщили ей, что забрать своих зверей он сейчас не может, для этого ему нужно нанять фуру. Рейс до Дагестана обойдется в 150 тысяч рублей. Животные прибыли сейчас не принося и денег на их транспортировку и еду у него нет.

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Тогда Лариса написала пост в соцсети, чтобы помочь животным и купить им продукты.

- Чтобы закупить мясо крокодилу, я покупала ему курицу, другим животным овощи, фрукты, на неделю тратила примерно по 7000 рублей, - говорит Лариса Варанкина. - Мои земляки откликнулись и нам хватило денег примерно на месяц, но сейчас они снова почти закончились. Мне очень жалко животных, и я не могу оставить их в такой ситуации, поэтому помогаю.

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«КП» связалась с владельцем животных.

«Не надо мне писать куда забрать и откуда забирать. - Я их ни на минуту не забываю, это мое! И вы, наверное, слышали, что у нас тут происходит (в Дагестане), поэтому так получилось, что мы застряли там. Вы что думаете, что мы их оставили там просто потому что захотели оставить? Вот как только станет возможно, мы уедем. Нам только можно помочь продуктами животным вот и все, спасибо большое».

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="240" height="240" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/782690" frameborder="0"></iframe> В Пермском крае животные передвижного зоопарка из-за коронавируса оказались в бедственном положении.

Если вы хотите помочь животным, средства можно перевести Ларисе Варанкиной. Деньги можно перевести на карту Сбербанка, привязана к номеру телефона 8 982 49 30 582. Оформлена на имя Лариса Георгиевна В. Делайте пометку «на корм животным». Кроме Ларисы сборы никто не ведет.