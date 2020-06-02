В Перми благоустраивают дворы, тротуары, детские площадки

Продолжаем рассказывать, как под контролем депутатов Пермской городской Думы в Перми продолжают благоустраивать дворы и тротуары. Этому не помешали действующий в Перми режим самоизоляции и введенные ограничительные меры.

Появятся 4 новые детские площадки

- Сезон благоустройства вступил в активную фазу, - прокомментировал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. - Депутаты внимательно инспектируют, как в округах благоустраивают дворы, ремонтируют тротуары, обустраивают детские площадки. В этом году в моем 22-м округе очень насыщенная программа благоустройства, ситуацию на всех объектах держу на контроле.

Всего в этом году в округе будут отремонтированы 13 дворов и установлены 4 детские площадки.

Юрию Уткину уже пришлось вмешаться и потребовать устранить недочеты: вместе с подрядчиком он проверил, как ведутся работы по асфальтированию дорожных проездов и тротуаров у дома по улице Нейвинской, 10а. Здесь были выявлены проблемы с дренажем, их устранят в ближайшее время.

Отремонтируют дорожное полотно также во дворах по улице Братской, 4, 6/6а, 8, 12 и 14, в Новых Лядах на ул. Мира, 24 и 26. Кроме того, в поселке появится новая контейнерная площадка.

Здесь будет новый тротуар.

Отремонтируют дорогу на пляж

- Микрорайоны ПДК и Молодежный в Орджоникидзевском районе растут, сюда приезжают семьи с детьми, - говорит депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов. - В последние годы они преображаются - мы уделяем им повышенное внимание. С каждым годом финансирование благоустройства этих территорий увеличивается. В этом году в округе по муниципальной, краевой и федеральной программам будет отремонтировано порядка 10 объектов. Наша задача - решить все накопившиеся проблемы в комплексе, поэтому я призываю жителей микрорайона объединиться, чтобы вместе реализовывать нужные проекты и улучшать условия жизни.

Комплексное решение проблем приносит свои плоды. Например, часть дороги, ведущей на Камский пляж, была благоустроена, однако в районе автобусной остановки «Ул. Щербакова» остался небольшой участок, который необходимо привести в порядок. На этом месте решено построить новый тротуар, чтобы семьи с маленькими детьми и граждане с ограниченными возможностями здоровья могли без препятствий дойти до пляжа. Еще один новый тротуар появится на улице Валежной. Во дворе дома по улице Щербакова, 46 заасфальтируют дорогу и тротуары, оборудуют большую парковку, также будет благоустроен двор по улице Веденеева, 13. За ДК им. Пушкина рядом с недавно построенными детской и спортивной площадками расположится универсальная площадка для баскетбола, футбола и воркаута.

Депутаты обсуждают с жильцами, как лучше обустроить их двор.

Обустроят надземный переход

Новый надземный пешеходный переход будет обустроен у остановки «Завод «Машиностроитель» на улице Соликамской в округе депутата Владимира Манина. По его словам, более десяти лет назад надземную конструкцию, которая позволяла безопасно переходить дорогу с интенсивным движением, демонтировали, было принято решение спроектировать новый переход. Наконец в этом году должен пройти аукцион на право реконструкции участка. Активных работ жители микрорайона Вышка-2 ждут и еще на одном объекте - в сквере на улице Гашкова, 20. В начале мая в адрес городской администрации был направлен депутатский запрос с просьбой к главе города реконструировать сквер.

Клумбы, лавочки, освещение

Завершены работы по благоустройству в округе у депутата Михаила Черепанова: во дворах по ул. Рабочей, 19 и 3А, Локомотивной, 8, Петропавловской, 109 и Якуба Коласа, 10 обустроены дороги и тротуары, организованы парковочные карманы. Подрядные организации уложились за май. Депутат отметил, что кроме депутатской программы в городе действуют городская программа «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми» и федеральная программа «Формирование современной городской среды».

- Совместная работа этих трех программ позволяет решить вопрос в комплексе, начиная от благоустройства территории - дороги, тротуары, клумбы, до кронирования деревьев, установки освещения, лавочек и детских площадок, - говорит депутат Михаил Черепанов. - И двор может прослужить несколько десятков лет.

Заасфальтируют дворы и дорогу

В округе депутата Пермской городской Думы Алексея Демкина работы по благоустройству продолжаются в микрорайоне Плоском Дзержинского района. В этом году здесь благоустроят дворы по шоссе Космонавтов, 57 и по улице Связистов, 20, а также асфальтируют дорогу по шоссе Космонавтов, 51, 53 и 55. К концу этого сезона в квартале будут полностью реализованы все пожелания жильцов.

- Программа по благоустройству продлена до 2024 года и горожане, которые хотят видеть свой двор ухоженным и обновленным, могут обратиться к депутатам, - напоминает депутат Алексей Демкин. - Мы стараемся «продвигать» те адреса, где сложная ситуация, жильцам не хватает средств дома для проведения некоторых работ. Тогда и подключаются средства городских программ.