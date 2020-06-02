Коронавирус в Перми, последние новости на 2 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Последние новости о ситуации с коронавирусов в Перми неутешительны. По данным на утро 2 июня в регионе подтверждено 1782 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19. Из них 33 человека проходит лечение в больницах, 35 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. 1 случай зафиксирован посмертно.

С начала пандемии в Пермском крае скончались 23 человека. Выздоровели 943 человека. Ежесуточный прирост больных составил 4%. Коэффициент распространения болезни на утро 2 июня составляет 1,41. Это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений - для второго этапа он должен быть меньше 0,8.

Общая сводка о ситуации с коронавирусом в регионе по состоянию на 2 июня:

Фото: covid19_permkrai

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