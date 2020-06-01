Коронавирус в Перми, последние новости на 2 июня 2020 года: число умерших составило 23 человека

За предыдущие сутки в Прикамье был зафиксирован еще один летальный исход - у 40-летнего пациента посмертно был обнаружен COVID-19. Смерть наступила от сопутствующих заболеваний. Таким образом с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае скончались 59 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». В 23 случаях смерть наступила от новой коронавирусной инфекции. 36 человек скончались от сопутствующих заболеваний.

Всего в Пермском крае на этот момент подтверждено 1782 случаев заражения. Накануне, 31 мая, в Прикамье зафиксировали рекордный прирост количества заболевших COVID-19. В Чусовской больнице вирус был выявлен у 22 врачей и пациентов, а всего за сутки заболели 70 человек.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом 00:00 00:00

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