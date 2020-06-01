«Худей или плати». Пермяк на самоизоляции запустил проект «Трансформация»

Режим самоизоляции внес серьезные коррективы в нашу жизнь: заставил пересмотреть какие-то планы на ближайшее будущее, изменить подход к своей работе или вообще сменить вид деятельности. 24-летнего фитнес-инструктора из Перми Владислава Черткова самоизоляция вдохновила реализовать проект «Трансформация». О нем молодой спортсмен рассказал корреспонденту «КП»:

- Я выложил пост в социальных сетях, что ищу людей, желающих похудеть, - рассказывает Владислав. - Фишкой моего проекта было то, что, если участники вместе похудеют за 2 месяца на 45 килограммов, я возвращаю им деньги за тренировки, если нет, деньги остаются у меня. За несколько дней в проекте захотели принять участие 30 человек. Из них я выбрал двух: 40-летнего Романа и 26-летнюю Ксению.

Целью проекта Владислав называет наглядную демонстрацию того, что хорошо замотивированные люди могут достичь серьезных результатов, стать спортсменами и вдохновить на саморазвитие окружающих.

- На протяжении всего проекта я составляю для ребят правильный рацион, провожу домашние, а с недавнего времени, когда ослабили режим самоизоляции, и уличные тренировки, - продолжает фитнес-инструктор. - Встаем в 6 утра - это лучшее время, чтобы получить мотивацию, и идем на пробежку. Кроме бега делаем кардиотренировки и как можно больше упражнений с собственным весом.

Также Владислав дает своим подопечным домашнее задание.

- 10-километровая пробежка в квартире в выходные, - рассказывает Владислав. - Еще мои ученики присоединяются к моим бесплатным онлайн-тренировкам, которые я провожу для всех желающих каждый вторник и четверг на своей странице в instagram.

Фото предоставлено Владиславом Чертковым

Раньше мои ученики ели все подряд: лапша быстрого приготовления, пиво, чипсы. Сейчас 80 процентов их рациона состоит из правильных продуктов. Остальные 20 процентов - на их усмотрение, но, естественно, под индивидуальную калорийность. Все, что они употребляют в пищу, записывают. Следить, конечно, я за ними не могу, да и не буду, люди взрослые, понимают, что, если сорвутся, результата не будет.

Фото предоставлено Владиславом Чертковым

Когда у ребят возникают сложности с дисциплиной, тренер подбадривает их добрым словом и бонусами в виде вкусняшек.

На сегодняшний день прошел месяц и 6 дней с начала «Трансформации». В общем, ребята похудели на 27 килограммов: на 16 кг - Роман и на 11 кг - Ксения, - рассказывает спортсмен. - Будем продолжать в том же духе, а время покажет, буду ли я при деньгах, а ученики с лишним весом, или похудеют мои подопечные и получат вознаграждение.

Трансформация.

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