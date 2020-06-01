2020-06-01T15:52:53+03:00
Здоровье

Где пермякам поставить прививку от клещей

И куда обращаться, если вас укусил клещ
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Перми работают сезонные лаборатории по исследованию клещейВ Перми работают сезонные лаборатории по исследованию клещейФото: Мария ЛЕНЦ
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- Мама была на даче, с участка никуда не выходила, а ее клещ укусил, - делится знакомая. - Пришлось ее срочно вывозить в город, клеща исследовать. К счастью, не заразный оказался.

С начала весны от укусов клещей пострадали уже более 6 тысяч жителей Прикамья, в том числе 1766 детей. Около двух процентов клещей оказались заражены энцефалитом, почти 40 процентов - иксодовым клещевым боррелиозом.

Пермякам, которые летом собираются на дачи или к «бабушке в деревню», медики рекомендуют сделать прививку от клещевого энцефалита. Запрет на посещение поликлиник для проведения вакцинации, напомним,сняли еще месяц назад.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства,за две недели до выезда на природу. Вакцинация проводится строго по записи.

- Ставится две прививки, весной и осенью, потом через год и в дальнейшем каждые три года, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Пермского края Кирилл Овчинников. - Данная вакцинация обеспечивает очень хорошую защиту. Даже если вас укусит инфицированный клещ, заболевание пройдет в легкой форме, без осложнений.

Медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию жителям и дачникам Перми, Пермского района, Березников, Лысьвы, Кунгура, Соликамска, Кудымкарского и Верещагинского районов. По данным регионального Минздрава, в этом году здесь самые клещеопасные места края.

Где проверить клеща

В Перми начали работу сезонные лаборатории по исследованию клещей. Их адреса:

- Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: ул.Куйбышева, 50, кабинет 100, тел 23-40-23, ул. Мира, 66г;

- бактериологическая лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: ул. Сысольская, 4, тел. 8-922-320-50-61;

- медицинский центр «Философия красоты и здоровья»: ул. КИМ, 64, тел.: 260-41-27, 260-24-18, 265-55-59, 260-60-60;

- лаборатории «МедЛабЭкспресс».

Что делать, если кровос заражен энцефалитом

Для введения противоэнцефалитного иммуноглобулина детям до 14 лет надо обращаться в приемное отделение педиатрического стационара Краевой детской клинической больницы (ул. Баумана, 22, тел. 221-82-32). Либо в приемное отделение педиатрического стационара городской больницы Гринберга (ул. Автозаводская, 82, литер О, тел. 282-76-59).

Прием ведется круглосуточно.

Взрослых и подростков в возрасте 15-17 лет примут в кабинете инфекционных заболеваний:

- поликлиника №4, шоссе Космонавтов, 108, тел. 236-44-98;

- поликлиника №2, ул. Братьев Игнатовых, 3, тел. 221-82-22;

- поликлиника №5, ул. Героев Хасана, 26, тел. 281-38-05;

- поликлиника №7, ул. Грачева, 12/д, тел. 282-61-51. В выходные и праздничные дни работает кабинет неотложной помощи (ул. Крупской, 57/а);

- больница Гринберга, ул. Липатова, 19, тел. 258-38-71;

- городская больница №6, ул. Репина, 21, тел. 215-02-80.

Прием ведется с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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