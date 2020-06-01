Кто поможет обманутым дольщикам Первого Пермского микрорайона?
- Мы взяли в ипотеку два с половиной миллиона и купили четырехкомнатную квартиру в доме, который строился в Лобаново, - рассказывает один из обманутых дольщиков. - Но в итоге остались и без денег, и без квартиры. Ютимся всей семьей в маленькой комнатушке и платим огромную ипотеку.
В Мотовилихинском суде Перми вынесли приговор застройщикам «Первого Пермского микрорайона» - супругам Алексею и Ирине Лобановым. Их признали виновными в причинении ущерба дольщикам, общая сумма ущерба - почти миллиард рублей.
Квартира за миллион
Строительство, напомним, началось семь лет назад на землях Федерального фонда развития жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи». Это означало, что застройщик обязуется построить жилье по доступной цене - на 20 процентов ниже рыночной. В итоге однокомнатную квартиру можно было купить здесь всего за миллион рублей.
Планировалось, что в селе Лобаново построят двенадцать домов - высотой от трех до девяти этажей, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Средства на возведение домов компания-застройщик «КамСтройИнвест» получила в качестве кредита в банке «БФГ-Кредит», а также за счет договоров долевого строительства.
Первую очередь должны были сдать в 2015 году. Но в 2016-м строительство прекратилось, жилые дома застройщик так и не возвел. «КамСтройИнвест» подал иск о банкротстве, а позже лопнул банк, который финансировал этот проект.
В итоге 280 семей, вложившие деньги в долевое строительство, остались без жилья. Причем 11 квартир были проданы дольщикам уже после того, как стройка была заморожена.
Злоупотребление, мошенничество, растрата…
Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбудили в феврале 2018 года. Обвиняемыми стали супруги Лобановы: Алексей - директор «КамСтройИнвест» и Ирина - член совета директоров компании.
- Лобановы путем обмана и злоупотребления доверием клиентов ООО «КамСтройИнвест», а также банковских организаций, являющихся кредиторами, похитили 969,8 миллиона рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново, - отметили в краевой прокуратуре. - К тому же Лобанова, используя свое служебное положение, совершила растрату 35 миллионов рублей в пользу сторонней организации, руководителями которой являлись подставные лица.
Супруги своей вины не признали. По их словам, все деньги они вложили в строительство, а завершить его не смогли из-за отзыва лицензии у банка, где находились взятые ими в кредит деньги.
Суд признал Лобановых виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и мошенничестве в особо крупном размере, а Ирину Лобанову - еще и в растрате в особо крупном размере.
Алексей Лобанов получил шесть лет колонии общего режима, его супруга - шесть с половиной. Судьбу их троих детей будут решать органы опеки. Вероятнее всего, их отдадут бабушке.
Кто поможет дольщикам?
Как сообщили «Комсомолке» в региональном Министерстве строительства, восстановлением прав дольщиков занимается Федеральный фонд защиты прав граждан-участников строительства. Фонд может принять решение о достройке объектов или выплате дольщикам компенсаций.
- В 2020 году из бюджета Пермского края в Федеральный фонд будет направлено 453 миллиона рублей для софинансирования мероприятий по достройке, которые определит фонд, - рассказали в Минстрое. - Пермский край направил в Федеральный фонд ходатайство о восстановлении прав дольщиков «Первого Пермского микрорайона». Все дополнительные документы и сведения, запрошенные фондом, туда уже отправлены. Сейчас необходимо дождаться решения фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
13-летняя девочка и ее мама рассказали Владимиру Путину о проблемах обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона»
Школьница держала в руках плакат «Дядя Вова, помоги» (подробнее)
За свою свободу директор «Первого пермского микрорайона» Алексей Лобанов предлагал полмиллиона рублей
Главного подозреваемого по делу скандального долгостроя арестовали на два месяца (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU