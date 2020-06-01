Кто поможет обманутым дольщикам Первого Пермского микрорайона?

- Мы взяли в ипотеку два с половиной миллиона и купили четырехкомнатную квартиру в доме, который строился в Лобаново, - рассказывает один из обманутых дольщиков. - Но в итоге остались и без денег, и без квартиры. Ютимся всей семьей в маленькой комнатушке и платим огромную ипотеку.

В Мотовилихинском суде Перми вынесли приговор застройщикам «Первого Пермского микрорайона» - супругам Алексею и Ирине Лобановым. Их признали виновными в причинении ущерба дольщикам, общая сумма ущерба - почти миллиард рублей.

Квартира за миллион

Строительство, напомним, началось семь лет назад на землях Федерального фонда развития жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи». Это означало, что застройщик обязуется построить жилье по доступной цене - на 20 процентов ниже рыночной. В итоге однокомнатную квартиру можно было купить здесь всего за миллион рублей.

Планировалось, что в селе Лобаново построят двенадцать домов - высотой от трех до девяти этажей, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс. Средства на возведение домов компания-застройщик «КамСтройИнвест» получила в качестве кредита в банке «БФГ-Кредит», а также за счет договоров долевого строительства.

Первую очередь должны были сдать в 2015 году. Но в 2016-м строительство прекратилось, жилые дома застройщик так и не возвел. «КамСтройИнвест» подал иск о банкротстве, а позже лопнул банк, который финансировал этот проект.

В итоге 280 семей, вложившие деньги в долевое строительство, остались без жилья. Причем 11 квартир были проданы дольщикам уже после того, как стройка была заморожена.

Злоупотребление, мошенничество, растрата…

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбудили в феврале 2018 года. Обвиняемыми стали супруги Лобановы: Алексей - директор «КамСтройИнвест» и Ирина - член совета директоров компании.

- Лобановы путем обмана и злоупотребления доверием клиентов ООО «КамСтройИнвест», а также банковских организаций, являющихся кредиторами, похитили 969,8 миллиона рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса «Первый Пермский микрорайон» в селе Лобаново, - отметили в краевой прокуратуре. - К тому же Лобанова, используя свое служебное положение, совершила растрату 35 миллионов рублей в пользу сторонней организации, руководителями которой являлись подставные лица.

Супруги своей вины не признали. По их словам, все деньги они вложили в строительство, а завершить его не смогли из-за отзыва лицензии у банка, где находились взятые ими в кредит деньги.

Суд признал Лобановых виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и мошенничестве в особо крупном размере, а Ирину Лобанову - еще и в растрате в особо крупном размере.

Алексей Лобанов получил шесть лет колонии общего режима, его супруга - шесть с половиной. Судьбу их троих детей будут решать органы опеки. Вероятнее всего, их отдадут бабушке.

Кто поможет дольщикам?

Как сообщили «Комсомолке» в региональном Министерстве строительства, восстановлением прав дольщиков занимается Федеральный фонд защиты прав граждан-участников строительства. Фонд может принять решение о достройке объектов или выплате дольщикам компенсаций.

- В 2020 году из бюджета Пермского края в Федеральный фонд будет направлено 453 миллиона рублей для софинансирования мероприятий по достройке, которые определит фонд, - рассказали в Минстрое. - Пермский край направил в Федеральный фонд ходатайство о восстановлении прав дольщиков «Первого Пермского микрорайона». Все дополнительные документы и сведения, запрошенные фондом, туда уже отправлены. Сейчас необходимо дождаться решения фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

13-летняя девочка и ее мама рассказали Владимиру Путину о проблемах обманутых дольщиков «Первого пермского микрорайона»

Школьница держала в руках плакат «Дядя Вова, помоги» (подробнее)

За свою свободу директор «Первого пермского микрорайона» Алексей Лобанов предлагал полмиллиона рублей

Главного подозреваемого по делу скандального долгостроя арестовали на два месяца (подробнее)