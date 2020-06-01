2020-06-01T13:35:20+03:00
Общество

Власти Пермского края рассказали, когда откроются театры, музеи и зоопарк

Минкульт разработал рекомендации по возобновлению работы учреждений культуры в регионе
Анна Маркова
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В обычный режим работы учреждения культуры вернутся с переходам на 4 этап снятия ограничительных мер в Пермском крае.В обычный режим работы учреждения культуры вернутся с переходам на 4 этап снятия ограничительных мер в Пермском крае.Фото: Василий Вахрин
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На вопрос: «Когда же заработают в Прикамье учрежденья культуры?» ответили в Министерстве культуры региона. Специалисты ведомства разработали методические рекомендации, согласно которым стало известно, как начнут работать театры, музеи, библиотеки.

Рекомендации составлены на основании требований Роспотребнадзора. Снятие ограничительных мер начнется поэтапно и будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Прикамье. Всего будет четыре этапа.

На первом этапе, на котором сейчас находится Пермский края, снятия ограничительных мер для учреждений культуры не планируется, все они продолжат работать дистанционно.

На втором этапе Минкульт предлагает возобновить репетиции в театрах и концертных организациях, а еще учебный процесс для обучающихся выпускных курсов творческих специальностей (музыкального и хореографического направления), чтобы они смогли сдать Госэкзамены и возобновить индивидуальные учебные занятия.

На третьем этапе планируется организация индивидуальных экскурсий для посетителей музеев, библиотек, их читальных залов, без выдачи книг, а также зоопарка.

На четвертом этапе предполагается снятие всех ограничений и полное возобновление работы всех учреждений культуры.

Сроки и установка этапа, на котором находится регион, принимаются решением Оперативного штаба Пермского края по борьбе коронавирусом. Ближайший состоится завтра, 2 июня. Власти обсудят эпидобстановку и возможность дальнейшего снятия ограничительных мер.

Напомним, с 18 марта здания музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых и концертных центров в регионе закрыты для посетителей, все учреждения культуры Пермского края работают дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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