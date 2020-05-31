2020-05-31T22:53:31+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 1 июня 2020 года: число умерших составило 22 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших от коронавируса в Перми на 1 июня мая 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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За прошедшие сутки медики зафиксировали еще один летальный исход у 82-летней пациентки. Таким образом с начала пандемии COVID-19 в Пермском крае скончались 57 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус». В 22 случаях смерть наступила от новой коронавирусной инфекции. 35 человек скончались от сопутствующих заболеваний.

Всего в регионе по состоянию на 1 июня подтвреждено 1713 случаев заражения. Накануне в Прикамье зафиксировали рекордный прирост количества заболевших COVID-19. В Чусовской больнице вирус был выявлен у 22 врачей и пациентов, а всего за сутки заболели 70 человек.

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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