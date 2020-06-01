2020-05-31T22:35:07+03:00
Общество

Коронавирус в Перми, последние новости на 1 июня 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Перми на июня 2020 года [аудио]
Виктор Правдин
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По данным на утро 1 июня в регионе подтверждено 1713 случаев заражения коронавирусомПо данным на утро 1 июня в регионе подтверждено 1713 случаев заражения коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусов в Перми неутешительны. По данным на утро 1 июня в регионе подтверждено 1713 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Из них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

С начала пандемии в Пермском крае скончались 22 человека. Выздоровели 939 человек. Подробная информация о ситуации с коронавирусом в регионе по состоянию на 1 июня:

«Рост все равно еще будет»,- пермский эпидемиолог о текущей заболеваемости коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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