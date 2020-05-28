Коронавирус в Перми, последние новости на 28 мая 2020 года

На 28 мая 2020 года общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1495. Накануне были выявлены 44 новых зараженных COVID-19: 24 человека с симптомами болезни проходят лечение в больницах, 20 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из 44 новых инфицированных - 20 мужчин, 22 женщины, 2 мальчика. Из взрослых младше 45 лет – 18 человек, 15 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 3% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни составляет 0,86.

2326 человек находятся дома на карантине по предписанию главного санитарного врача.

За минувшие сутки из больниц выписали еще 56 человек.

- Общее число жителей региона, выздоровевших от коронавируса увеличилось до 796, еще 650 остаются на лечении, - сообщает краевой Минздрав.

За все время эпидемии в Пермском крае коронавирусом заразились 84 ребенка - 5,6 процента от общего числа зараженных. Из них 49 перенесли болезнь в очень легкой форме - без симптомов заболевания, 27 в лёгкой форме и лишь у 8 детей средняя степень тяжести. 38 детей уже выписаны.