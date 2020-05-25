2020-05-25T15:33:32+03:00
Общество

«Хвощ помог людям выжить». Пенсионер из Пермского края смастерил памятник пистику

Посмотреть на новую достопримечательность Кудымкара приходят местные жители
Анна Маркова
Поделиться:
Памятник пистику появился в центре Кудымкара. Фото: скриншот vesti-perm.ruПамятник пистику появился в центре Кудымкара. Фото: скриншот vesti-perm.ru
Изменить размер текста:

В центе Кудымкара, во дворе дома на улице Володарского, на днях появился необычный памятник, который привлек внимание местных жителей. Они без труда узнали в нем местное лакомство - молодые побеги хвоща, в простонародье - пистики. Собирают пистики весной, когда побеги этой травы еще не успели распуститься. Их солят на зиму и круглый год готовят национальные блюда: пироги, кашу, пельмени, омлеты.

Памятник пистику в Кудымкаре смастерил 70-летний Леонид Вилесов. В объявленный период самоизоляции он послушно находился на своей даче и никуда не выходил без надобности.

Леонид Вилесов смастерил его из бревен. Фото: скриншот vesti-perm.ru

Леонид Вилесов смастерил его из бревен. Фото: скриншот vesti-perm.ru

- Скучно мне стало, нечем было себя занять, вот и решил сделать, - рассказывает Леонид Вилесов.

Мужчина всю жизнь проработал электриком, а как вышел на пенсию, нашел себе дело по душе - занялся резьбой по дереву. Это далеко не первая его работа, выстрогал он скульптуры инопланетян и леших из дерева, а пистик решил увековечить, потому что чтит его сильно.

- Коми-пермяки всю жизнь ели пистики, и сейчас едят с удовольствием, - рассказывает пенсионер. - Во время Великой отечественной войны и в последующие годы он спасал народ от голодной смерти, поэтому он имеет большое значение для нас. Вот я и решил сделать такой памятник, чтобы все знали, как хвощ помогал выжить. Взял несколько бревен, 10 дней вся работа заняла, краской и лаком покрыл. Привез с дачи, установил на постамент перед домом.

Леонид Вилесов - автор памятника пистику. Фото: скриншот vesti-perm.ru

Леонид Вилесов - автор памятника пистику. Фото: скриншот vesti-perm.ru

Теперь Леонид Вилесов каждое утро просыпается и идет смотреть в окно с третьего этажа на свое творение, все ли с ним в порядке. Местные жители оценили работу мастера.

- Положительно относятся соседи к моим скульптурам, говорят нравятся, - делится с нами мужчина. - И из других дворов приходили посмотреть на деревянные пистики. В следующем году может еще что придумаю, посмотрим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин - о том, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку первому американскому космическому кораблю и рассказал о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24