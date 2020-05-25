«Хвощ помог людям выжить». Пенсионер из Пермского края смастерил памятник пистику

В центе Кудымкара, во дворе дома на улице Володарского, на днях появился необычный памятник, который привлек внимание местных жителей. Они без труда узнали в нем местное лакомство - молодые побеги хвоща, в простонародье - пистики. Собирают пистики весной, когда побеги этой травы еще не успели распуститься. Их солят на зиму и круглый год готовят национальные блюда: пироги, кашу, пельмени, омлеты.

Памятник пистику в Кудымкаре смастерил 70-летний Леонид Вилесов. В объявленный период самоизоляции он послушно находился на своей даче и никуда не выходил без надобности.

Леонид Вилесов смастерил его из бревен. Фото: скриншот vesti-perm.ru

- Скучно мне стало, нечем было себя занять, вот и решил сделать, - рассказывает Леонид Вилесов.

Мужчина всю жизнь проработал электриком, а как вышел на пенсию, нашел себе дело по душе - занялся резьбой по дереву. Это далеко не первая его работа, выстрогал он скульптуры инопланетян и леших из дерева, а пистик решил увековечить, потому что чтит его сильно.

- Коми-пермяки всю жизнь ели пистики, и сейчас едят с удовольствием, - рассказывает пенсионер. - Во время Великой отечественной войны и в последующие годы он спасал народ от голодной смерти, поэтому он имеет большое значение для нас. Вот я и решил сделать такой памятник, чтобы все знали, как хвощ помогал выжить. Взял несколько бревен, 10 дней вся работа заняла, краской и лаком покрыл. Привез с дачи, установил на постамент перед домом.

Леонид Вилесов - автор памятника пистику. Фото: скриншот vesti-perm.ru

Теперь Леонид Вилесов каждое утро просыпается и идет смотреть в окно с третьего этажа на свое творение, все ли с ним в порядке. Местные жители оценили работу мастера.

- Положительно относятся соседи к моим скульптурам, говорят нравятся, - делится с нами мужчина. - И из других дворов приходили посмотреть на деревянные пистики. В следующем году может еще что придумаю, посмотрим.