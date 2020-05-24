«Комсомольской правде» - 95!

Сегодня у нас особый день. «Комсомолка» празднует юбилей. 95 лет – это очень серьезный возраст для любого издания. Вся история страны отражена на страницах газеты. Это и ударные стройки, и суровые военные годы, и важные события последнего времени.

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А в течение последних 20 лет в газете, рассказывающей о жизни всей нашей большой страны, об ее замечательных людях – сегодня не хочется вспоминать о плохих, хотя и о них мы пишем немало, в этом тоже предназначение журналистов, - есть и наши, пермские страницы.

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20 лет назад появилась пермская редакция «Комсомольской правды». Вначале маленькая, выпускающая только раз в неделю страницы местных новостей в толстушке. А сегодня пермский филиал включает в себя не только издание бумажной газеты, но и сайт, и радио, которые делают все для того, чтобы у жителей Пермского края всегда была актуальная и достоверная информация о том, что происходит в регионе.

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А еще «Комсомольская правда» регулярно проводит разнообразные мероприятия, в которых принимают участие многие жители Перми и Пермского края. Уже давно выросли первые участники наших конкурсов «Карапузы, на старт!», а на их место пришли младшие братики и сестрички. Проходили веселые корпоративные праздники на свежем воздухе, на которые собирались тысячи пермяков, «Фестивали окрошки», автопробеги по краю…

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Сегодня мы вспоминаем о славном прошлом нашего издания и с уверенностью смотрим в будущее. И вместе с нами наши любимые читатели, слушатели и пользователи. С праздником всех нас!