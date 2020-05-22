2020-05-22T19:24:13+03:00
Происшествия

«Залил весь пол кровью». Чтобы достать подарок для девушки, житель Прикамья разбил игровой автомат

Остальные призы достались мелким воришкам
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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С помощью этой записи похитителей и обнаружилиС помощью этой записи похитителей и обнаружилиФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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Житель Кунгура решил достать игрушку для любимой девушки. Из игрового автомата, установленного в фойе местного супермаркета. На таких автоматах играли в детстве, да и в более старшем возрасте, наверно, все. Это «кран», с помощью которого можно подцепить и вытащить мягкую игрушку и кучи подобных. Вот только добыть заветный приз с помощью манипулятора невероятно сложно. Вот и у кунгуряка это не получилось.

Не желая оставлять девушку без подарка, он на глазах у нее разбил стекло автомата кулаком и, хотя подруга пыталась оттащить его в сторону, он все же вытащил игрушку. Закапав при этом весь пол своей кровью.

А спустя некоторое время двое покупателей супермаркета обнаружили разбитое стекло в автомате. Они вытащили оттуда еще около 40 мягких игрушек и скрылись.

Утром оператор игрового автомата обнаружила разбитое стекло и пропажу 43 игрушек на общую сумму более 8 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские вычислили всех троих похитителей. Влюбленного парня привлекли к административной ответственности за повреждение чужого имущества и мелкое хищение. А на двух воришек завели уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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