«Не ошибитесь, выбирая маршрут». Как будут ходить автобусы в Перми с 1 июня

1 июня в Перми начнется второй этап внедрения новой транспортной системы. Ряд автобусов изменит свои маршруты, часть маршрутов отменят, введут несколько новых. Во всех автобусах, которые начнут работать по новым правилам, будут введены бесплатные пересадки и возможность оплаты проезда банковской картой.

По новым условиям с 1 июня будут работать автобусные маршруты: 3, 5, 7, 10, 14, 16, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 40, 42, 45, 47, 50, 51, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 74, 75, 77, 80.

А теперь подробнее о том, как будут ходить эти маршруты.

Автобус № 3 «Пермь-1 – микрорайон Нагорный» с 1 июня будет перенаправлен с шоссе Космонавтов на улицы Мира и Карпинского.

Автобус №5 «Комсомольская площадь – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс» будет следовать до Комсомольской площади.

Автобус № 7 «микрорайон Верхняя Курья – улица Попова» будет двигаться по прежней схеме

Автобус № 10 «ПНИПУ – микрорайон Нагорный» будет ходить от микрорайона Нагорный до Октябрьской площади.

Автобус № 14 «Микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» будет двигаться по прежней схеме. С мая по октябрь в пятницу и выходные дни от микрорайона Заостровка отдельные рейсы будут направлены к прибытию электричек на станцию «Пермь-1».

Автобус № 16 «Микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 17 «Улица Зенкова – микрорайон Висим-2» будет двигаться по прежней схеме.

Автобусный маршрут № 19 «микрорайон Липовая гора – улица Попова» С 1 июня 2020 года от микрорайона Липовая гора будет следовать через Центральный рынок до улицы Попова.

Автобус № 27 «Площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 28 «Проспект Декабристов – улица Милиционера Власова» - новый кольцевой маршрут, который свяжет проспект Декабристов, улицу Советской Армии, шоссе Космонавтов, улицы Архитектора Свиязева и Карпинского.

Автобус № 29 «Улица Милиционера Власова – проспект Декабристов» - новый кольцевой маршрут, который свяжет проспект Декабристов, улицу Советской Армии, шоссе Космонавтов, улицы Архитектора Свиязева и Карпинского. Идет в направлении, противоположном маршруту № 28.

Автобус № 30 «Микрорайон Парковый – площадь Дружбы» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 32 «микрорайон Васильевка – Центральный рынок» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 33 «Город Сердца – микрорайон Костарево» пойдет следовать по новому маршруту по улице Сибирской через Южную дамбу до микрорайона Костарево.

Автобус № 36 «Театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1». Маршрут будет продлен до остановки «Театр «Ироничная компания» по проспекту Декабристов.

Автобус № 40 «Пермь-2 – микрорайон Нагорный – Автопарк» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 42 «Песьянка - микрорайон Красные Казармы» будет ходить по новому маршруту от деревни Песьянка через Центральный рынок до площади Карла Маркса. Доехать до аэропорта можно будет на пригородном автобусе №108 «Автовокзал» - «Аэропорт Большое Савино».

Автобус №45 «микрорайон Крохалева – улица Мильчакова» возобновит работу и будет следовать от улицы Мильчакова по Комсомольскому проспекту, улице Куйбышева, Солдатова до микрорайона Крохалева.

Автобус № 47 «Мачтобаза – порт Пермь – аэропорт Бахаревка» после микрорайона Ераничи будет следовать по проспекту Декабристов и улице Советской Армии.

Автобус №50 «Микрорайон Крохалева –Пермь-2» будет двигаться по прежней схеме. С мая по октябрь в пятницу и выходные дни от микрорайона Крохалева отдельные рейсы будут направлены к прибытию электропоездов на станцию «Пермь-1».

Автобус № 51 «Микрорайон Владимирский –Пермь-1» будет продлен до микрорайона Владимирский. На маршруте будут работать автобусы большой вместимости.

Автобус № 55 «Улица Милиционера Власова – микрорайон Архиерейка» -

новый маршрут, который будет следовать от улицы Милиционера Власова через Центральный рынок, по Средней дамбе до микрорайона Архиерейка.

Автобус № 56 «Пермь-2 - микрорайон Крохалева» от остановки «улица Обвинская» будет следовать до микрорайона Крохалева.

Автобус № 57 «Микрорайон Крохалева – микрорайон Юбилейный» - новый маршрут, который будет следовать от микрорайона Крохалева по улицам Васильева, Героев Хасана, Краснополянской, Ижевской до микрорайона Юбилейный.

Автобус № 62 «Улица Милиционера Власова – микрорайон Крохалева» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 63 «Микрорайон Крохалева – улица Революции» будет сокращен до гипермаркета «Семья», маршрут пройдет по улице Героев Хасана

Автобус № 64 «Детский дом культуры имени Кирова – Пермь-2» будет двигаться по прежней схеме.

Автобус № 74 «Микрорайон Владимирский – Пермь-2» от микрорайона Владимирский будет следовать до станции «Пермь-2» по улице Ленина.

Автобус № 75 «Микрорайон Соболи – площадь Дружбы» от остановки «Авторадио» будет следовать по новому маршруту до площади Дружбы.

Автобус №77 «Микрорайон Левшино – улица Мильчакова» будет сокращен до улицы Мильчакова. До остановки «Театр «Ироничная компания» можно будет доехать на автобусе №36.

Автобус №80 «Детский дом культуры имени Кирова - улица Милиционера Власова» будет ходить до площади Ипподрома по улице Космонавта Леонова. Компенсировать движение в Индустриальном районе будут кольцевые маршруты № 28/29 «проспект Декабристов – улица Милиционера Власова».

Дальнейшие изменения

С 1 июля маршрут автобуса № 9 «Деревня Субботино – Верхние Муллы» будет продлен до Хмелей.

С этого же дня возобновится движение автобуса № 44 «Нижняя Мостовая - микрорайон Кислотные дачи».

С 15 июля автобус маршрута №59 будет следовать от Бахаревки до микрорайона Юбилейный. А автобус № 67 изменит маршрут, он не будет заходить на площадь Дружбы, а пойдет в микрорайон Садовый по улице Макаренко.

Автобус №61 до Новых Лядов будет ходить от Комсомольской площади через улицу Уинская.

Планируется, что с 15 июля все автобусные маршруты будут работать по новым контрактам. И все пересадки станут бесплатными в течение 40 минут, а на маршрутах из удаленных районов - в течение 60 минут.

- После завершения реконструкции улицы Революции по ней будут пущены автобусы маршрутов № 36 и 4, - рассказал начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин. – А автобусы № 32, 67 и 77 пойдут по улице Пушкина. Таким образом мы разведем транспортные потоки.