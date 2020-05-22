2020-05-22T09:27:14+03:00
Общество

Как будет проходить ЕГЭ в Перми в 2020 году: власти назвали даты

Экзамены будут сдавать те, кто планирует поступать в вуз
Анна Маркова
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Аттестаты будут выданы всем выпускникам.Аттестаты будут выданы всем выпускникам.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Стали известны даты проведения Единых госэкзаменов в Пермском крае.

Так 29 июня будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

- Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, 2 и 3 июля, - сообщает Минобразования Пермского края.

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике,

9 июля - по истории и физике,

13 июля - по обществознанию и химии,

16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,

18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

ЕГЭ в 2020 году сдают только те, кто планирует поступать в вуз. Таких ребят в этом году в Пермском крае 10 500. Аттестаты будут выданы всем выпускникам.

Зачисление в вузы пройдет в августе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, успеет сделать это в августе на оставшиеся в вузах места и начать учебу в сентябре. Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.

Министр образования края рассказала,когда пройдут ЕГЭ и откроются детские сады

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ИСТОЧНИК KP.RU

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