Как будет проходить ЕГЭ в Перми в 2020 году: власти назвали даты
Стали известны даты проведения Единых госэкзаменов в Пермском крае.
Так 29 июня будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
- Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, 2 и 3 июля, - сообщает Минобразования Пермского края.
6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике,
9 июля - по истории и физике,
13 июля - по обществознанию и химии,
16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам,
18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
ЕГЭ в 2020 году сдают только те, кто планирует поступать в вуз. Таких ребят в этом году в Пермском крае 10 500. Аттестаты будут выданы всем выпускникам.
Зачисление в вузы пройдет в августе. Те, кто не сможет сдать ЕГЭ в июне, успеет сделать это в августе на оставшиеся в вузах места и начать учебу в сентябре. Призыв на военную службу выпускников этого года будет отложен.
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ИСТОЧНИК KP.RU