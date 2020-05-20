В Перми строят три новые школы и четыре детских сада

В минувшем году власти Перми после капитального ремонта здания открыли новый корпус школы №30 в микрорайоне Вышка-2. Благодаря строительству новых зданий обучение здесь в основном организовано в одну смену. Также ремонты были проведены в школах №25, №77, №115, №81, в школе дизайна «Точка» и гимназии №11.

Сейчас в Перми в рамках нацпроекта «Образование» ведутся еще три «школьные» стройки. В этом году планируется сдать в эксплуатацию новое четырехэтажное здание гимназии №3 на 1050 человек в микрорайоне Гайва. В первом квартале 2021 года администрация Перми планирует завершить строительство нового корпуса школы №93 «Фотоника» на 400 мест на улице Полины Осипенко

Строительные работы ведутся и в микрорайоне Красные Казармы. В новом здании, возводимом в рамках соглашения, заключенного между краевыми и городскими властями с застройщиком, разместится школа дизайна «Точка» на 1225 мест. Завершить строительство планируется до конца года.

В результате строительства новых корпусов школ доля детей, занимающихся в первую смену, возростет до 69 процентов.

– Новые образовательные учреждения целесообразно строить в тех районах, где есть вторая смена, чтобы было возможно от нее отказаться, - считает председатель Совета родителей города Михаил Смирнов.

Ведется капремонт школы №127 в Мотовилихе, планируется начать реконструкцию бывшего здания училища на улице Целинной под размещение еще одной школы. Также в этом году в рамках нацпроекта «Образование» планируется начать строительно-монтажные работы по возведению нового здания школы на 1100 мест на улице Юнг Прикамья, 3 в Кировском районе, подписан муниципальный контракт с подрядчиком на ее возведение. Ожидается, что новое здание школы в микрорайоне Водники будет построено в 2022 году. На очереди – начало строительства нового корпуса гимназии №17 на 550 мест.

Также в Перми ведется строительство детских садов. В рамках нацпроекта «Демография» строятся новые детские сады на улицах Желябова и Плеханова в Дзержинском районе, на улице Евгения Пермяка в Мотовилихе, на улице Байкальской в Кировском районе. Благодаря этим мерам в муниципальной сети появится более 1000 новых мест. Готов к открытию новый детский сад на 160 мест по улице Революции, 52г, построенный в рамках соглашения краевых и городских властей с застройщиком «Кортрос-Пермь». Новый детский сад сможет принять детей после снятия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.