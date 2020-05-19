«Ситуация близка к критической». 68 животных нуждаются в помощи неравнодушных пермяков

- Они живут у нас с месячного возраста, у каждого из них есть свое имя, когда ты приходишь, они встречают тебя, целуются, ну как можно продать их или кому-то отдать? – говорит Ольга Дзюина, основатель и собственник частного зоопарка «Звероград» в Перми.

Два месяца коронавирусной самоизоляции привели к тому, что ситуация в частном зоопарке сейчас близка к критической. Здесь живут 68 животных 26 различных видов: козлики, еноты, носуха, дикобраз, сурикаты, морские свинки, сурок. Помимо сухих специализированных кормов, животным необходимы ежедневно 10 кило фруктов и овощей, а еще сено, мясо, рыба, яйца, крупы. Но где все это взять, если почти два месяца зоопарк не работает?

В ежедневном рационе зверей - фрукты и овощи. Фото: зоопарк Звероград.

В обычной жизни это место было очень популярно у малышей и их родителей, сюда приходили на бесплатные уроки биологии ребята с ограниченными возможностями здоровья. Посетители могли понаблюдать, как ведет себя то или иное животное, а потом решать, стоит ли заводить его дома.

На содержание зоопарка до коронавируса Ольга тратила около 300 тысяч в месяц, и это не считая аренды, сейчас расходы пришлось существенно уменьшить до 150-180 тысяч рублей. Но прихода пока все равно никакого нет: люди сидят дома, в зоопарки не ходят, а кушать животным надо ежедневно. А еще ей нужно аренду и зарплату сотрудникам платить: ежедневно на работу выходят три человека.

Фото: зоопарк Звероград.

Чтобы хоть как-то наладить ситуацию, в зоопарке решили продавать билеты на будущие посещения. Обычно для детей он стоит 150 рублей, а для взрослых – 250, а сейчас купить билетик можно со скидкой всего за 100 рублей. Придумали еще один способ, чтобы выжить: начали продавать сертификаты на неограниченное посещение зоопарка на 2020 год. Стоит он тысячу, а приходить можно будет к животным хоть каждый день.

Фото: зоопарк Звероград.

- Еще мы запустили прямые трансляции в интернете, - объясняют в «Зверограде». – Чтобы пермяки могли понаблюдать, как проводят время еноты, увидеть, чем занимается носуха, узнать, какие есть предпочтения в еде у морских свинок, чем развлекают себя сурикаты. Сегодня, например, трансляция ведется из вольера дикобраза Турбо. Технически мы готовы к тому, чтобы проводить онлайн-экскурсии по зоопарку и принимаем заявки. А также предлагаем взять под опеку наших животных. Это снизит финансовую нагрузку на нас, а благотворителю мы обещаем красивую табличку на клетке с его именем или логотипом фирмы.

Выжить частным зоопаркам в эпоху коронавируса действительно нелегко, и вся надежда на то, что вскоре им разрешат открыться.

Фото: зоопарк Звероград.

- Мои коллеги из других городов держались до последнего, но многие все-таки сдались и распродали своих животных, - говорит Ольга. - А мне даже подумать страшно, что наступит такой момент, когда мы не сможем их содержать, и нам придется их отдать или продать. А они ведь как дети нам. И это будет просто трагедия.

Фото: зоопарк Звероград.

68 животных частного зоопарка «Звероград» надеются на помощь неравнодушных пермяков. Предложить ее можно в группе города зверей ВКонтакте.