Погода в Прикамье во 2 половине мая 2020. Метеорологи предупреждают о заморозках до -3 градусов
Садоводы, которым наконец-то разрешили посещать дачи, не нарадуются на раннее и обильное цветение вишен, слив, яблонь. Но с тревогой посматривают на термометр: вероятность возвратных заморозков на Урале никто не отменял.
Их опасения разделяют и синоптики. Они прогнозируют вероятные заморозки по ночам.
Дело в том, что до сегодняшнего дня в Прикамье преобладала облачная погода с редкими прояснениями. Днем воздух не успевал прогреться, зато по ночам земля не остывала быстро. Но начиная с воскресенья, 17 мая, все может измениться.
- В воскресенье, 17 мая, ожидается малооблачная погода без осадков, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Днем воздух прогреется – будет от 14 до 19 градусов тепла. Зато в ночь на понедельник температура опустится до +2 градусов, а при прояснениях – и до -3 градусов.
С понедельника, 18 мая, в Прикамье нагрянет циклон и принесет дожди. Он будет сравнительно теплым, но по ночам все равно будет холодно.
- Дожди пройдут на большей части Пермского края, - говорит Павел Смирнов. - Температурный фон останется на прежнем уровне. Но будьте внимательны: вероятность ночных заморозков до –3 градусов сохранится.
Ночные заморозки будут тревожить садоводов вплоть до конца следующей недели.
- Рассаду в теплицах на ночь лучше дополнительно укрывать нетканым материалом, - советует доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев.
ИСТОЧНИК KP.RU