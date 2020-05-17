Погода в Прикамье во 2 половине мая 2020. Метеорологи предупреждают о заморозках до -3 градусов

Садоводы, которым наконец-то разрешили посещать дачи, не нарадуются на раннее и обильное цветение вишен, слив, яблонь. Но с тревогой посматривают на термометр: вероятность возвратных заморозков на Урале никто не отменял.

Их опасения разделяют и синоптики. Они прогнозируют вероятные заморозки по ночам.

Дело в том, что до сегодняшнего дня в Прикамье преобладала облачная погода с редкими прояснениями. Днем воздух не успевал прогреться, зато по ночам земля не остывала быстро. Но начиная с воскресенья, 17 мая, все может измениться.

- В воскресенье, 17 мая, ожидается малооблачная погода без осадков, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Днем воздух прогреется – будет от 14 до 19 градусов тепла. Зато в ночь на понедельник температура опустится до +2 градусов, а при прояснениях – и до -3 градусов.

С понедельника, 18 мая, в Прикамье нагрянет циклон и принесет дожди. Он будет сравнительно теплым, но по ночам все равно будет холодно.

- Дожди пройдут на большей части Пермского края, - говорит Павел Смирнов. - Температурный фон останется на прежнем уровне. Но будьте внимательны: вероятность ночных заморозков до –3 градусов сохранится.

Ночные заморозки будут тревожить садоводов вплоть до конца следующей недели.

- Рассаду в теплицах на ночь лучше дополнительно укрывать нетканым материалом, - советует доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев.