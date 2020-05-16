2020-05-16T14:48:18+03:00
Происшествия

Пермяк разместил фото нацистского преступника на сайте «Бессмертного полка»

Следователи СК России вычислили его и назвали его имя
Алена ОВЧИННИКОВА
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Участников этой дерзкой акции сейчас допрашивают следователи. Фото: Следственный комитет РоссииУчастников этой дерзкой акции сейчас допрашивают следователи. Фото: Следственный комитет России
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Нахальную выходку устроили неизвестные к 9 мая, когда вся страна праздновала 75-летие со Дня Победы. Несколько человек разместили на сайте «Бессмертного полка», идущего в этом году из-за коронавируса в онлайн-режиме, фотографии нацистских преступников.

Главное следственное управление СК Российской Федерации возбудило по данному факту уголовное дело «О реабилитации нацизма». Следователи начали устанавливать лиц, причастных к совершению преступлений. В списке, опубликованном 16 мая на сайте СКР, есть имя и жителя Перми.

- В ходе следствия установлены личности причастных к совершению этого преступления, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, и еще три человека из Самары, Волгограда и Ульяновска, - сообщила пресс-служба СК России. - В отношении них возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.

У следствия есть основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях. А среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

Максимальное наказание, которое может грозить пермяку за эту дерзкую выходку в День Победы – до трех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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