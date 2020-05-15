«Пустые купе, радушные полицейские, одинокие кошки на перронах». Путешествие из Перми в Симферополь в условиях коронавируса

Шутка нынешнего времени:

- Вы куда этим летом не поедете?

- Мы в Крым. А вы?

Надеемся, что такой юмор скоро станет неактуальным, и многие пермяки все же смогут в сезон отпусков совершить запланированную поездку на юг.

Но некоторым уже пришлось это сделать – по необходимости, в условиях эпидемиологических ограничений. С чем может столкнуться сейчас пассажир во время дальней дороги?

- Мне обязательно нужно было попасть в Симферополь, - говорит 37-летняя пермячка Марина. - Прямого поезда из Перми до него нет, поэтому пришлось добираться на двух поездах, через город Лиски.

Проводницы явно были не в своей тарелке - пассажиров-то почти нет. Фото героини публикации.

Мечта многих – ехать в отпуск в вагоне СВ, с меньшим числом пассажиров. Сейчас она осуществляется автоматически.

Отзывчивые проводницы и шумный пылесос

Вятские поляны встретили тоже безлюдным вокзалом. Фото героини публикации.

- И до Лисок, и до Симферополя я ехала в купе одна, да и во всем вагоне почти никого не было, - рассказывает вынужденная путешественница. – Поначалу это нравилось, потом стало угнетать. Пообщаться не с кем. В ресторан не сходишь – он не работал из-за коронавируса. Но с голода не пропадешь – проводницы предлагают лапшу, пюре, снеки, шоколад, кофе, чай. Обслуживать им, кроме меня, почти некого. Видно, что они тоже скучают, любую просьбу готовы исполнить. Непривычно. Обычно во время поездок на юг в переполненных вагонах им передохнуть некогда. Время от времени к стуку колес примешивается гудение пылесоса. Из-за коронавируса проводницам приходится часто пылесосить дорожки. И почти постоянно они драят всякие там поручни и ручки. Хоть какое-то занятие.

Здесь тоже на перроне ни души. Фото героини публикации.

Дорожные впечатления – опустевшие перроны

Обычно дальние поездки скрашивают дорожные впечатления. Как оказалось, в условиях эпидемиологических ограничений особо рассчитывать на них нечего.

- Площади перед вокзалами, которые мы проезжали, поражают непривычной пустотой, - делится наблюдениями Марина. – Нет на них обязательных в другое время продавщиц всякой снеди. По перронам только кошки бегают, да один раз видела, как цыганка прошмыгнула. Вот и все впечатления.

Полицейские и градусник

Подозрительные патрули, неумолимые санитары в скафандрах – ничего этого во время путешествия пермячки не было.

- В первый день поездки в купе постучались, я открыла, на пороге стояли люди в форме - полицейские, - рассказывает Марина. – Единственное, что они сделали – спросили, все ли у меня в порядке. Я ответила, что да, и мне радушно пожелали счастливого пути. Температуру у меня измерила проводница только перед прибытием в Лиски. К счастью, она оказалась нормальной, чувствовала себя я хорошо – в купе было комфортно, исправно работал кондиционер.

Ночь в опустевшем городе

Вокзал в Лисках выглядит пустым. Фото героини публикации.

Поволноваться пермячке пришлось в пункте пересадки - в Лисках. Не так-то просто оказалось найти ночлег в городе, опустевшем из-за коронавируса.

- На вокзале гостиница не работала, а ждать другого поезда предстояло двадцать часов, - рассказывает она. - Пробовала звонить в отели поблизости - все закрыты. Честно говоря, я испугалась: как я буду ночевать в незнакомом городе? Где? На вокзале, где нет ни души? На перроне вместе с кошками? Хорошо хоть прохожий, которого повстречала, подсказал гостиницу, в которую можно попробовать попроситься на ночлег. Там меня нехотя, но пустили.

Так и есть, внутри на вокзале - тоже никого. Фото героини публикации.

В Симферополе особых строгостей не было

Добираться из Лисок до Симферополя Марине также пришлось в практически пустом поезде. На этот раз ресторан работал, но посидеть в нем нельзя было, только заказать еду и напитки на вынос.

- Ехала в купе я опять одна, - рассказывает пермячка. – Во всем вагоне я насчитала ещё только четырех пассажиров. Часа за два до прибытия меня попросили заполнить анкету – указать паспортные данные, сообщить цель визита. И вот я в Симферополе. На вокзале проверили документы, померили температуру. Других строгостей не было. Моя поездка закончилась. В целом – вполне благополучно.