«Полжизни провел в больницах». Четырехлетний малыш из Перми борется с тяжелой опухолью головного мозга

Четырехлетний Ярослав Семакин из Перми больше половины своей жизни провел в больницах. Когда мальчику был годик, врачи поставили ему страшный диагноз - анапластическая эпиндемома. Если проще, то это опухоль головного мозга и гидроцефалия.

Полностью убрать опухоль не удается

Первая его операция прошла в 2018 году в институте им. Бурденко в Москве. После этого Ярослав упорно лечился: проходил бесконечные процедуры, уколы и курсы химиотерапии. Потом была вторая операция, за которой последовали лучевая терапия и процедуры на аппарате Гамма-нож.

Медицинская карта Ярослава - это огромный томик со всевозможными чеками, договорами, проездными документами. И она продолжает пополняться, так как попытки вылечиться идут одна за другой.

Ярик стал постоянным пациентом московских клиник. А минуты детского счастья – мальчик любит играть в машинки и лепить из пластилина - ему приходится ловить между бесконечными процедурами.

Врачи поставили мальчику диагноз, когда ему был один годик. Фото: фонд "Берегиня".

- В начале этого года ребенок перенес две операции по замене шунта и удалению опухоли, - рассказали в благотворительном фонде «Берегиня», Ярослав Семакин является их подопечным. - Проблема в том, что врачам не удается убрать опухоль полностью, так как она плохо и неудобно засела в маленькой головке. Поэтому остатки часто приходится «выжигать» лучевой и химиотерапиями. Существенное ухудшение здоровья происходит именно по вине этого участка опухоли.

Чтобы поменять лечение, нужно сдать анализы

В последнее время у Ярослава сильно упало зрение. 12 мая ему сделали МРТ. Выяснилось, что отрицательной динамики нет. Опухоли, которые пока остаются, не ведут себя агрессивно, но у мальчика постоянно скачет давление и повышается температура тела.

Эндокринолог порекомендовал сменить Ярославу гормональную терапию. Сейчас маленькому пациенту назначили анализы, которые нужно сдать до приема у врача-онколога. Он состоится 18 мая.

МРТ, анализы, консультация онколога и проезд на такси обойдутся семье в 35 000 рублей. Без помощи неравнодушных пермяков маме Ярослава с этой суммой попросту не справиться. Помочь мальчику и его родителям в дальнейшей борьбе за детство без капельниц, больниц и уколов можем мы с вами. Сделать это можно здесь.