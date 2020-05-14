Погода в мае 2020 в Прикамье: ждать ли снежной крупы и холодов, как в прошлом году

В майские праздники в Перми был побит рекорд шестидесятилетней давности: 9 мая столбик термометра преодолел 28 градусов, на 2 градуса превысив даже июльскую среднесуточную норму. А затем заметно похолодало. В связи с чем многие пермяки опасаются: не повторится ли история прошлого года, когда в начале мая было тепло, а потом пошла снежная крупа и холода уже не отступали до конца лета? Какой будет погода в мае 2020 в Перми?

- Пока такого похолодания не просматривается, - успокаивает инженер ГИС-Центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – На этой и следующей неделе дневная температура воздуха в Перми будет колебаться от 12 до 17 градусов, что вполне комфортно для мая. К западу от Пермского края будет прохладнее, восточнее – жарче, а мы будем посредине.

Что важно для дачников, ночных заморозков не ожидается. И дождики, которые будут идти время от времени, им тоже на руку. Ветер также будет от слабого до умеренного.

В пятницу, 15 мая, в Перми днем воздух прогреется до +14 градусов. Будет облачно, с прояснениями, без осадков. В субботу, 16 мая, погода со второй половины дня будет дождливой, столбик термометра поднимется лишь до +13 градусов. Воскресный день, 17 мая, обещает быть сухим и солнечным, температура днем в Перми до +14 градусов. В начале следующей недели потеплеет до +16 градусов. Ожидаются небольшие дожди.